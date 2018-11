Mercati, manovra da riscrivere: spread sale e banche ripiegano

Piazza Affari ripiega, appesantita dai cali delle banche, un comparto in difficoltà per via dello scontro frontale tra autorità europee e italiane sui conti pubblici. Le inadempienze degli italiani sono “considerevoli”, secondo il commissario degli Affari Economici Ue Pierre Moscovici che ha commentato la manovra al quotidiano economico francese Les Echos.

Sul mercato obbligazionario secondario, risale sopra la soglia dei 315 punti lo spread di rendimento fra Btp e Bund, dopo un avvio a 311 punti. Il rendimento del Btp decennale rivede la soglia del 3,5%.

Tra gli altri mercati, sul valutario l’euro è poco variato in area 1,139 dollari. Tra le materie prime il contratto WTI sul petrolio è in lieve calo a 54,5 dollari il barile, mentre tra i metalli, l’oro avanza leggermente a 1.222 dollari l’oncia.