Mercati illusi da Trump. Occhio a Olanda, Fed e debito Usa

Dopo Brexit e Trump i mercati temono che Olanda e Francia possano essere i prossimi choc anti europei. Domani si tengono le elezioni nel paese nordico, dove un’eventuale vittoria di Geert Wilders potrebbe creare un precedente pericoloso nell’Unione Europea: la vittoria di un partito contrario all’euro, al libero scambio e alle politiche di accoglienza dei rifugiati. A proposito di risvolti politici in Europa, sulmercato valutario occhio alla sterlina in calo dopo che il parlamento britannico ha dato il via libera al processo di Brexit.

Oltre al voto in Olanda, gli altri due appuntamenti clou di domani riguardano l’atteso rialzo dei tassi della Fed di domani e la scadenza del provvedimento per innalzare il tetto del debito Usa, che rischia di aprire la madre di tutte le battaglie politiche sul debito Usa. Sul fronte prettamente operativo, l’analista di ETF Securities James Butterfill avverte che gli investitori sono “cullati in un falso senso di sicurezza“, ma la situazione è critica e per l’azionario proprio problematica, dal momento che i valori di Borsa sono più sottovalutati anche rispetto al 1929, anno in cui l’azionario ha fatto a ottobre un crash clamoroso e l’economia è poi sprofondata nella fase di Grande Depressione.

L’head of research del broker, sostiene che gli investitori siano troppo compiacenti e che lo siano diventati per via delle promesse di Donald Trump sui piani di alleggerimento fiscale e maxi investimenti, le quali sono ancora ben lontane dal concretizzarsi. In questo contesto, si fa sempre più probabile l’eventualità di assistere a una pioggia di vendite. La riprova che i mercati siano senza paura la offrono l’andamento dell’indice CBOE della volatilità (VIX) ai minimi storici e i mercati azionari come S&P 500 e Dow Jones ai massimi record. Il piano controverso del presidente Trump prevede l’iniezione di mille miliardi di dollari per alimentare l’economia tramite una riduzione del carico fiscale sulle imprese, progetti di infrastruttura, una de-regulation nel settore bancario e il rimpatrio di patrimoni parcheggiati in conti offshore.

