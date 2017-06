Le 25 migliori aziende al mondo dove lavorare secondo Linkedin

Il posto migliore al mondo dove lavorare è Alphabet, ovvero il gruppo che controlla Google. La conferma arriva dall’ultima indagine condotta da LinkedIn, che ha messo in fila le 25 aziende più attraenti al mondo. In pratica, le aziende che per stipendi, benefit e condizioni di lavoro appaiono più attraenti agli occhi dall’esercito di lavoratori iscritti al social network.

Per mettere a punto la classifica, LinkedIn ha analizzato miliardi di ricerche condotte dagli oltre 500 milioni di utenti del sito, prendendo in considerazione per esempio il numero di domande di lavoro o il numero di impiegati che restano nella società per oltre un anno. Restano fuori dalla lista di proposito LinkedIn e la controllante Microsoft.

Di seguito la lista delle 25 aziende più attraenti, secondo il social network americano:

25. General Electric

24. Adobe

23. Schneider Electric

22. Ernst and Young

21. Accenture

20. PepsiCo

19. Deloitte

18. IBM

17. Johnson & Johnson

16. The Walt Disney Company

15. Unilever

14. Siemens

13. Oracle

12. Tesla

11. Cisco

10. Dell Technologies

9. L’Oreal

8. LVMH

7. McKinsey & Company

6. Salesforce

5. Apple

4. Uber

3. Facebook

2. Amazon

1. Alphabet