Gundlach: “S&P 500 in rosso, puntare sulle commodity”

Geffrey Gundlach, noto gestore obbligazionario, nonché Chief Investment Officer presso DoubleLine Capital, ne è convinto: nonostante la corsa di inizio anno, l’indice S & P 500 chiuderà l’anno con rendimenti negativi.

Per il re dei bond, l’indice allargato della Borsa americana:

“potrebbe guadagnare il 15% nella prima parte dell’anno, per poi rimangiarsi tutto nella seconda metà” ha detto durante il suo annuale webcast “Just Markets”, in cui offre le sue prospettive per il prossimo anno.