Gilet gialli incitano a svuotare conti correnti: a rischio bond Eurozona

Svuotare i conti correnti per mettere in ginocchio il sistema bancario. È l’ultima richiesta degli attivisti aderenti al movimento di protesta francese dei gilet gialli, che incoraggiano i sostenitori del movimento a correre in banca e prelevare i risparmi.

Gli aderenti al movimento hanno detto di sperare che l’azione costringa il governo francese a prestare attenzione alle loro richieste, soprattutto dando ai cittadini il diritto di proporre e votare nuove leggi.

Nel frattempo, il primo ministro Edouard Philippe ha anticipato un “grande dibattito” che il governo intende iniziare la prossima settimana in tutte le regioni della Francia. “Vogliamo che sia ricco, imparziale e fruttuoso”, ha detto Philippe.

I dibattiti si concentreranno su quattro temi principali: cambiamenti climatici, questioni democratiche, tasse e servizi pubblici, ha detto il primo ministro.

Il presidente Emmanuel Macron dal canto suo ha proposto ha anche annunciato 10 miliardi di euro ($ 11,5 miliardi) di misure per aumentare il potere d’acquisto delle famiglie francesi.