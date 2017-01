Generali, Messina (Intesa): “Fa ridere chi difende italianità in francese”

Non usa mezzi termini l’AD di Intesa SanPaolo Carlo Messina, al centro delle cronache finanziarie negli ultimi giorni per la scalata su Generali. “Mi fa ridere chi difende l’italianità in francese”, ha detto il tpo manager della banca che con un’alleanza con Allianz punta a conquistare la compagnia di assicurazioni, salvandola, secondo Messina, dalle grinfie straniere.

La frecciatina che lancia Messina è indirizzata in particolare all’AD di UniCredit, Jean Pierre Mustier che con il group Cfo di Generali, Philippe Donnet ha provato a bloccare sul nascere l’operazione di Intesa su Generali.

“Siamo una banca che non teme nessuno, un gruppo in grado di generare un senso d’appartenenza anche fuori dall’Italia. Ma quando parliamo del nostro Paese lo facciamo sempre in italiano e non in francese”.

Queste le parole forti di Carlo Messina, intervenuto ieri a Torino in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività della banca.

“Banca Intesa ha raggiunto livelli di eccellenza, ma abbiamo ancora molto potenziale da cogliere e possiamo generare ancora valore per gli azionisti. Ci sono momenti in cui dovere di un amministratore delegato è analizzare le diverse opzioni di crescita (…) Noi abbiamo reti fortissime che ci garantiscono la possibilità di crescere anche in questo settore (…) le operazioni di crescita hanno un significato se creano valore e garantiscono il mantenimento della solidità patrimoniale; altrimenti stiamo fermi (Intesa SanPaolo: ndr) grazie alla sua posizione di forza ha modo e tempo per fare le valutazioni più corrette”.

Messina così sottolinea come la banca numero uno d’Italia per capitalizzazione non abbia nessuna intenzione di correre in merito al dossier Generali, tanto che nel Cda in programma oggi non se ne discuterà nemmeno. Il gruppo Generali da parte sua se vuole difendersi dalla scalata e sopperire alle sue esigenze di indipendenza, dovrà cercare di non esporre il suo tallone d’Achille: il suo assetto azionario, che lo rende suscettibile di attacchi dall’esterno.