Austra: “debito italia è pericoloso”, ma Bce mette bazooka in soffitta

Nonostante il mix di preoccupazioni politiche e commerciali, la Banca centrale europea porrà fine al suo programma di Quantitative Easing in meno di tre mesi. Lo dicono gli economisti interpellati dalla Reteurs secondo bassa è la probabilità di un’estensione del programma di stimolo.

Tutti i 70 economisti coinvolti nel sondaggio hanno parlato di probabilità basse che la banca centrale estenda il suo programma di acquisto di obbligazioni.

Oggi è troppo presto per rispondere a queste domande. Perché la BCE dovrebbe impegnarsi inutilmente? Come illustrato dalle attuali turbolenze del mercato e dai dubbi sulla forza dell ‘economia globale, troppe cose possono verificarsi tra oggi e la fine dell’estate 2019.

Così Carsten Brzeski, chief economist presso ING. Tra i rischi che possono verificarsi e che potrebbero far cambiare idea a Mario Draghi sicuramente al centro c’è la situazione italiana. Il sondaggio è stato condotto prima che il governo italiano si riunisse lunedì per discutere del suo bilancio 2019.

Il problema è evidenziato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz che prima di entrare al vertice europeo a Bruxelles, rispondendo a una domanda sul bilancio dell’Italia ha affermato:

I debiti eccessivi” sono “pericolosi”, non solo “per i Paesi che li hanno accumulati”, ma “anche per l’Europa (…) Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi”.