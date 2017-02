D’Alema: “Siamo seduti su polveriera. Se oggi si votasse spread a 400″

ROMA (WSI) – Siamo seduti su una polveriera e se si andasse oggi a votare finirebbe con lo spread a 400 e con la gente in mezzo alla strada. Queste le parole catastrofiche di Massimo D’Alema, l’ex premier intervistato da Repubblica che punta il dito contro le elezioni anticipate.

Cosa dovrebbero fare Partito democratico e governo? Per D’Alema la risposta è semplice: riformare la legge elettorale.

E dopo aver riformato la legge elettorale, secondo D’Alema occorre intervenire su temi importanti, in primis quelli del lavoro dei referendum proposti dalla Cgil.

Con l’occasione l’ex premier parla proprio di Matteo Renzi, colui che ha diviso il partito democratico.

“Ho contrastato Renzi per ragioni politiche (…) fino a quando non è diventato segretario del partito e ho ritenuto ragionevole sostenerlo in una difficile campagna elettorale (…) Allora eravamo uniti. Poi Renzi ci ha diviso (…) Io non sono rancoroso, sono addolorato. Non possiamo considerare zavorra i milioni di elettori che ci hanno lasciati. Il partito è diroccato. L’82 per cento dei ragazzi tra i 18 e 24 anni ha votato No al referendum. Tutta la grande grande operazione di rottamazione ha creato questo: una sorta di partito dei pensionati “.