Continua discesa mercati: paura per guerra dazi e frenata economia

Valanga di vendite sui mercati azionari, con le Borse europee che seguono la scia ribassista delle piazze asiatiche. A gravare sul sentiment degli investitori sono le solite questioni che restano aperte: il possibile intensificarsi della guerra commerciale sino americana e l’impatto che questa potrebbe avere sull’economia globale.

Anche le indicazioni che arrivano da Wall Street non promettono nulla di buono dopo che gli indici principali della Borsa americana hanno registrato il calo settimanale più intenso da marzo. Nonostante qualche ripresa a intermittenza, l’indice MSCI delle Borse mondiali – oggi in calo di mezzo punto percentuale circa – è in rosso da ormai quattro settimane.

“Un altro giorno, un’altra scusa per vendere gli asset rischiosi. I mercati azionari rimangono un terreno minato per chiunque sia alla ricerca di un risvolto positivo decisamente elusivo”, dice a Reuters Stephen Innes della società di brokeraggio OANDA. Gli ultimi dati macro provenienti dalle prime quattro economia della Terra – Stati Uniti, Cina Giappone e Germania – dipingono un quadro fosco per l’economia, segnalando una frenata dell’attività.