Borse titubanti: si teme peggior scenario in Germania, euro giù

Il futuro della locomotiva economica Europea è in bilico dopo che sono saltati i colloqui per formare una coalizione di governo. La situazione di instabilità politica in Germania, la più difficile dal Dopo Guerra, sta innervosendo i mercati finanziari, con l’euro che accusa il colpo sul Forex. Dopo il no dei Liberali alla coalizione con i conservatori di Angela Merkel e i Verdi, la Cancelliera in pectore dovrà rassegnarsi a formare un governo di minoranza. L’altra opzione è lo scenario peggiore: il ritorno alle urne della quarta potenza economica mondiale.

Il nodo cruciale su cui non è stato trovato un punto d’incontro è stato quello riguardante l’immigrazione: Chirstian Lindner, leader dei Liberali, ha dichiarato che è meglio non formare un governo piuttosto che formane uno su cattivi presuppostiRestando sul versante politico, pesa anche la persistente incertezze sulle chance di implementazione della riforma fiscale Usa. Intanto il Venezuela sta andando incontro a un default molto caotico, con i negoziati con i creditori per la ristrutturazione di un debito da 60 miliardi di dollari che non stanno portando da nessuna parte.