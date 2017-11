Borse, Nasdaq da record: euro debole su timori Germania

Una serie di trimestrali positive e i rialzi del gruppo FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) spingono Wall Street con il Nasdaq che raggiunge i massimi di sempre. In Europa il futuro della locomotiva economica Europea in bilico dopo che sono saltati i colloqui per formare una coalizione di governo innervosisce i mercati valutari, con l’euro che accusa il colpo sul Forex (vale $1,1730 al momento). La situazione di instabilità politica in Germania è la più difficile dal Dopo Guerra. Dopo il no dei Liberali alla coalizione con i conservatori di Angela Merkel e i Verdi, la Cancelliera in pectore dovrà rassegnarsi a formare un governo di minoranza. L’altra opzione, quella preferita dalla Cancelliera, è ritenuto dagli analisti e commentatori lo scenario peggiore: il ritorno alle urne a inizio 2018 della quarta potenza economica mondiale.

Il nodo cruciale su cui non è stato trovato un punto d’incontro è stato quello riguardante l’immigrazione: Chirstian Lindner, leader dei Liberali, ha dichiarato che è meglio non formare un governo piuttosto che formane uno su cattivi presupposti. Restando sul versante politico, pesano ancora le persistenti incertezze sulle chance di implementazione della riforma fiscale Usa. Intanto il Venezuela sta andando incontro a un default molto caotico, con i negoziati con i creditori per la ristrutturazione di un debito da 60 miliardi di dollari che non stanno portando da nessuna parte.

