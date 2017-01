Borsa Milano migliora con May. Boom sterlina, dollaro KO dopo Trump

Dopo la caccia ai beni rifugio, che si è tradotta nei corposi guadagni di asset finanziari considerati sicuri, come yen e oro, i mercati azionari tentano di un appiglio per risalire dai minimi. Ci riesce Piazza Affari, che riporta un guadagno di mezzo punto percentuale circa.

Il discorso del premier britannico Theresa May, pur confermando la volontà del Regno Unito di uscire dal mercato unico dell’Unione europea, ha avuto toni meno perentori di quanto gli investitori temessero.

Soprattutto, si guarda alla dichiarazione con cui May ha confermato che il Parlamento UK voterà in ogni caso su un eventuale accordo tra le controparti. Lo spauracchio Brexit torna a fare meno paura e la conseguenza è il balzo della sterlina, che segna nei confronti del dollaro un balzo superiore a +2%, riconquistando quota $1,23 dopo che nei giorni scorsi era scivolata anche sotto la soglia di $1,20. Quella di oggi, per la sterlina, è la sessione migliore dal 1998.

La sterlina beneficia anche del brusco dietrofront del dollaro, che perde nei confronti delle principali valute dopo che il Wall Street Journal ha riportato che, secondo Donald Trump, il valore del dollaro sarebbe troppo alto, in parte in quanto la Cina tiene sotto pressione la sua valuta.

Da segnalare sui mercati asiatici che lo yen ha continuato la fase rialzista più duratura dalla corsa legata alla paura della Brexit dello scorso anno, trascinando al ribasso l’indice azionario giapponese Topix, che ha sofferto la perdita peggiore da novembre.

Sul Ftse Mib di Piazza Affari, focus sul calo di Mediaset -con l’appeal speculativo che si smorza dopo che la nota con cui Agcom ferma Vivendi e sul trend di FCA, al centro dello scontro tra la Germania e l’Italia sulla gestione del caso emissioni.

Oggi il titolo beneficia degli ottimi risultati sulle immatricolazioni in Europa, che hanno confermato ancora una volta come il colosso dell’auto stia facendo meglio del mercato.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.