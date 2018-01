Balzello da 10 miliardi sui risparmi degli italiani

ROMA (WSI) – Gli italiani hanno pagato sui risparmio nel 2017 una tassa occulta di oltre 10 miliardi di euro. Questa tassa occulta altri non è che l’inflazione e, come scrive Il Sole 24 Ore, la perdita del potere d’acquisto sui risparmi degli italiani ha prodotto un balzello di oltre 10 miliardi di euro, 5 volte il gettito del canone Rai.

Secondo i dati della Banca d’Italia gli italiani detengono 873 miliardi in contanti e su conti correnti a vista e altro 456 miliardi in ulteriori depositi per un totale di liquidità pari a 1329 miliardi. Siccome nel 2017 l’inflazione è stata dell’1,2% e il rendimento medio dei depositi è stato dello 0,4% su questi 1.329 miliardi gli italiani hanno perso in termini reali lo 0,8 per cento.

“Si tratta di 10,6 miliardi di euro. E si tratta probabilmente di una stima per difetto, dato che il contante (Banca d’Italia non specifica quanto sia) rende zero”.

Se nel 2017 gli italiani sono stati più formichine non investendo in azioni, nonostante l’anno appena trascorso sia stato il più redditizio, cosa aspettarsi dal 2018?