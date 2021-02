Zuckerberg come Gates: via da Facebook per darsi alla filantropia

Mark Zuckerberg potrebbe seguire le orme di Bill Gates: così come fece il fondatore dei di Microsoft, anche il patron di Facebook potrebbe lasciare le redini del colosso dei social media per dedicarsi a progetti di filantropia.

È la previsione di Robert Cringely, giornalista, esperto di tecnologia, che, dalle colonne del suo blog, spiega così la sua teoria:

“Se il 2020 è stato un anno di eccessi per i social media, alimentati da Trump e dal Covid-19, il 2021 vedrà grandi cambiamenti. In particolare grandi società di internet saranno soggette a un maggiore controllo normativo in tutto il mondo. In particolare, lo saranno Facebook e Google.

Nel 2021 Facebook sarà regolata come mai prima. Sarà un anno difficile soprattutto per Mark Zuckerberg. E anche se non mi aspetto che Zuckerberg abbandoni il suo lavoro di amministratore delegato quest’anno, alla fine lo farà, semplicemente perché non è più divertente come una volta. Potrebbe fare un passo indietro nel 2022”.