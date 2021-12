Zona bianca, gialla, arancione e rossa: cosa si potrà fare e cosa è vietato dal 6 dicembre

Salvare le festività di natale dalla nuova ondata di contagi già in atto è l’obiettivo del governo che ha approvato in tutta fretta un nuovo decreto legge con regole e misure stringenti in vigore dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022.

L’introduzione del super green pass richiede una duplice strategia: da un lato premiare il 90% degli italiani che hanno conseguito la vaccinazione, come ha ricordato il presidente Mattarella – e riservare ai non vaccinati le restrizioni legate ai vari colori (bianco compreso), dall’altro lato estendere la platea soggetta all’obbligo del green pass base (tampone) per aumentare il livello di sicurezza e protezione della comunità”.

Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, rilasciate al Foglio.

“Penso innanzitutto ai fruitori dei servizi – ha precisato il ministro – Dagli utenti dei front office della Pubblica amministrazione ai clienti delle banche e degli studi professionali, fatta naturalmente eccezione per i servizi di pubblica utilità”. Sul nodo indifferibile dei controlli sul trasporto pubblico locale, aggiunge: “Per le metropolitane i lettori ottici ai tornelli potrebbero essere facilmente integrati per leggere il QR Code dei certificati verdi. Sugli autobus i controlli a campione sui passeggeri, già previsti per verificare il possesso dei biglietti, potrebbero essere ampliati al green pass. Tutto questo all’interno di un sistema di controlli rafforzato e totalizzante, a partire dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Green pass di base e rafforzato: cosa sono e quando sono richiesti

In merito al certificato verde, il pass per accedere a tutta una serie di attività legate alla vita quotidiano, innanzitutto il decreto legge si sofferma sulla durata di validità del Green Pass che viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. L’obbligo di Green pass viene esteso a ulteriori settori come:

alberghi;

spogliatoi per l’attività sportiva;

servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;

servizi di trasporto pubblico locale.

Dal 6 dicembre 2021 il Green Pass si sdoppia: viene introdotto il Green Pass rafforzato o Super Green pass, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e il Green Pass “base”, rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). Il Green Pass rafforzato, a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale già in zona bianca ed è necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione.

Le attività sono le seguenti:

Spettacoli

Spettatori di eventi sportivi

Ristorazione al chiuso

Feste e discoteche

Cerimonie pubbliche

Obbligo vaccinale

Il provvedimento prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose ai soggetti per i quali la legge già prevedeva l’obbligo di vaccinazione. L’estensione ha validità a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed esclude la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Inoltre, si stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie, sempre a decorrere dal 15 dicembre:

personale amministrativo della sanità

docenti e personale amministrativo della scuola

militari

forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria, personale del soccorso pubblico.

Zona bianca, gialla, arancione e rossa: cosa si potrà fare e cosa no

In generale, resta in vigore il sistema dei colori con la divisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa ed è legato soprattutto a strette ancor più incisive a livello locale, laddove l’incidenza del virus e la situazione ospedaliera lo richiedessero.

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio varranno tutta una serie di nuove regole con l’intento di arginare i contagi nelle festività natalizie.