Yuan a picco contro il dollaro, BofA: “rappresaglia di Pechino contro Usa”

Nella guerra commerciale Usa-Cina, l’ultimo schiaffo arriva dalla Cina. Le minacce di una nuova ondata di dazi da parte di Washington mette sotto pressione lo yuan, che questa mattina ha bucato la soglia dei 7 yuan per un dollaro.

E’ la prima volta dal 2008 che lo yuan onshore supera questa soglia anche psicologica che viene normalmente difesa da Pechino e dalla Banca centrale cinese. Un movimento – spiega la Banca centrale cinese (Pboc) in una nota, “dovuto agli effetti delle misure unilaterali e protezioniste” degli Stati Uniti e “all’attesa di dazi contro la Cina”.

Il forte indebolimento della valuta cinese è arrivato dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaspettatamente annunciato nuove tariffe nei confronti dei beni importati dalla Cina, che entreranno in vigore a partire dal 1 settembre.

“Penso che questa sia chiaramente una rappresaglia che in passato la Cina si è astenuta dal fare”, ha detto oggi Claudio Piron, strategist presso la Bank of America Merrill Lynch Global Research.

In risposta alla mossa di Trump, il ministero degli Esteri cinese ha detto venerdì che il paese non vuole una guerra commerciale con gli Stati Uniti ma che non resterà con le mani in mano di fronte alle minacce statunitensi.

L’escalation di tensioni tra le due potenze economiche ha mandato in profondo rosso le Borse asiatiche. Dopo Tokyo, con il Nikkei che ha perso l’1,74%, hanno chiuso con decisi ribassi anche l’indice Kospi a Seul (-2,56% a 1.946 punti), lo Shanghai composite index (-1,6% a 2.821,50 punti) e l’Hang Seng a Hong Kong (-2,9% a 26.151,32 punti).