Italia nel mirino dei big tech Usa: Amazon pronta a investimento miliardario nel cloud

Amazon sarebbe pronta ad investire miliardi di euro in Italia per espandere la sua attività di data center nel Paese. È quanto scrive l’agenzia Reuters, aggiungendo al momento il gigante tech americano starebbe portando avanti discussioni per definire nel dettaglio l’entità e l’ubicazione dell’investimento.

In particolare, l’unità di computing Amazon Web Service (AWS) di Amazon, ovvero quella direttamente coinvolta nella trattativa, starebbe valutando la possibilità di espandere il suo attuale sito di Milano o di costruirne uno nuovo. La notizia non è stata finora confermata.

Amazon Web Service guarda anche a Spagna e Germania

Quello di Amazon non certo un programma isolato. Tutti i grandi fornitori di cloud, la maggioranza dei quali hanno passaporto statunitense, stanno investendo pesantemente in Europa alla luce della necessità di archiviare i dati dei clienti europei (aziende, governi, istituzioni) su server presenti sul territorio europeo e superare così le divisioni in termini di regole del settore tra le due sponde dell’Atlantico.

L’investimento in Italia del colosso americano, fondato da Jeff Bezos, per quanto significativo, non sarà tra i più grandi in Europa. In cantiere ci sono anche alcuni data center nella regione spagnola nord-orientale dell’Aragona, in sostituzione al precedente piano decennale annunciato nel 2021, quando la società ha investito 2,5 miliardi di euro nel paese. Nel mirino anche la Germania: qui AWS prevede di investire 7,8 miliardi di euro entro il 2040. Andando oltre l’Europa, rilevanti anche gli investimenti fatti in India e Singapore.

Italia nel mirino dei big hi-tech

AWS ha messo piede in Italia nel 2020 con un piano di investimenti di 2 miliardi di euro da completare entro il 2029. Tra i suoi clienti nel Paese, spiccano la Ferrari e la compagnia assicurativa Generali.

La ultime mosse di AWS in Italia sembrano in linea con lo scenario descritto dagli analisti, ovvero quello di un mercato cloud enterprise, caratterizzato da una ripresa degli investimenti grazie al crescente interesse per l’intelligenza artificiale e da una forte competizione tra i principali player del settore per conquistare quote di mercato in un Paese strategico come l’Italia.

Allo stesso tempo, anche i principali competitor di AWS, come Google Cloud e Microsoft, stanno puntando al mercato cloud italiano. Qualche esempio: Google Cloud ha firmato un accordo storico con Intesa Sanpaolo e investito 1 miliardo di euro per creare due regioni cloud in Italia. Microsoft ha presentato nel 2020 un piano di investimenti da 1,5 miliardi di dollari, che include il lancio della sua prima regione cloud in Italia.

Nel 2022, i ricavi totali delle attività di Amazon in Italia sono stati di oltre 9,4 miliardi di euro (+8% rispetto ai 8,7 miliardi di euro del 2021). Nello stesso anno, gli investimenti ono stati pari a 4,3 miliardi di euro (+8% rispetto ai 4,0 miliardi di euro del 2021). Gli investimenti totali includono 581 milioni di euro come spese in conto capitale (ovvero infrastrutture: centri di distribuzione, uffici e datacenter).