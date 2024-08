WSI Smart Talk, oggi alle 15.30 lo “Speciale mercati”

In questa nuova puntata del format dedicato all’economia e alla finanza di WSI Smart Talk, dal titolo “Speciale mercati”, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, faremo un’analisi sulla situazione dei mercati finanziari negli Stati Uniti e in Europa offrendo una panoramica completa.

In particolare, ospiti della trasmissione odierna saranno Angelo Drusiani, advisor di Ersel banca privata e Coleman Kendall, economista americano. Due esperti in grado di designare anche i possibili scenari per i prossimi mesi. L’inizio della diretta è previsto alle 15.30 di oggi, venerdì 2 agosto.

Insomma, i temi trattati sono tanti e tutti rivolti a fare il punto sull’andamento dei mercati finanziari prima della pausa estiva, l’appuntamento di oggi regalerà sicuramente una visione a 360° su un fattore così importante anche per la crescita degli investimenti nel nostro Paese.

Per chi volesse, a partire dalle 15.30, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.