Esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario, imprenditoriale e sportivo sono ospiti di Anasf a ConsulenTia 2024, l’evento che si sta svolgendo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dal 19 al 21 marzo.

Da qui abbiamo realizzato una puntata speciale di WSI Smart Talk dal titolo “I nuovi modelli della consulenza finanziaria“, dedicata all’importante kermesse, con due ospiti d’eccezione: Luigi Conte, presidente di Anasf e Andrea Orsi, Country Head Italia di M&G Investments.

I temi della puntata

In particolare, intervistati dal nostro direttore Leopoldo Gasbarro, i due speaker hanno raccontato quelle che sono le ultime novità emerse nel mondo della consulenza finanziaria. Luigi Conte ha offerto uno sguardo d’insieme sul fronte istituzionale e sull’evoluzione del ruolo del consulente finanziario.

Andrea Orsi, invece, ha raccontato il punto di vista del mercato e quindi delle case d’investimento, raccontando come sta cambiando il modello della consulenza finanziaria in un contesto sfidante come quello contemporaneo.

Segui la diretta

Insomma, i temi trattati sono tanti e tutti rivolti al futuro della consulenza finanziaria, l’appuntamento di oggi regalerà sicuramente una visione a 360° su un settore così importante anche per la crescita economica del nostro Paese.

Per chi volesse, a partire dalle 11.30, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.