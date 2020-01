World Economic Forum di Davos: le prospettive dei ceo intervistati da PwC (VIDEO)

Alla vigilia della riunione annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, PwC rilascerà alle ore 18,45 i risultati della suo Global CEO Survey annuale.

Il 50esimo appuntamento del World Economic Forum di Davos, fissato a partire dal 21 al 24 gennaio, coglierà ancora una volta lo spirito dei tempi volgendo lo sguardo al tema della sostenibilità. Il titolo ufficiale di quest’anno, “Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World” sarà discusso da protagonisti assoluti come il presidente americano Donald Trump, che incontrerà sul suo cammino l’attivista svedese Greta Thunberg.