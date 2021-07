Webinars UniCredit: dopo una prima metà dell’anno stellare, cosa mettere in portafoglio

Torna l’appuntamento mensile con i Webinars Trading & Investimenti di UniCredit, martedì 27 luglio ore 17.00.

Ospiti del Webinar Giovanni Picone, analista finanziario ed esperto di certificati per Certificati e Derivati, e Riccardo Falcolini, specialista prodotto UniCredit.

A condurre sarà Tommaso Cappuccio giornalista di WSI.

In un periodo particolarmente volatile alle porte delle vacanze estive, dopo aver fatto il punto sul quadro generale dei mercati, aver visto cosa è successo e cosa ci aspetta per la restante parte dell’anno, vedremo quali strategie di investimento elaborare con i certificati.

In particolare i professionisti del settore selezioneranno le migliori opportunità all’interno dell’ultima emissione UniCredit: Maxi Cash Collect, ne illustreranno i vantaggi e le opportunità derivanti dal loro inserimento in portafoglio come valida alternativa all’investimento diretto sul mercato azionario.

Per iscriversi al webinar gratuitamente visita il nostro link.

Per ulteriori informazioni sui certificati Unicredit visita il sito.