Weber (UBS): “Italia e Francia hanno esaurito cartucce”

Se i mercati emergenti e gli Stati Uniti sembrano pronti a riprendersi dalle incertezze economiche dello scorso anno, lo stesso non si può invece dire per l’Europa, dove invece persiste una fase di debolezza, che non lascia intravedere nulla di buono all’orizzonte.

La pensa così Axel Weber, presidente della banca d’investimenti svizzera Ubs, che in un’intervista alla CNBC ha spiegato:

“Siamo un po’ scettici sulla capacità dell’Europa di utilizzare gli stimoli fiscali per uscire da questa fase”, ha detto. “Penso che in Europa ci siano alcuni rischi al ribasso e bisogna riconoscerli. Credo che la prospettiva principale sia una sorta di ripresa a L, ovvero stabilizzazione a un livello inferiore, crescita al di sotto del potenziale, ma non recessione. ”

A preoccupare Weber sono soprattutto Italia e Francia, dove “c’è poco spazio per utilizzare la politica fiscale per stimolare l’economia”.