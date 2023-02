Warren Buffett scommette su Apple

Risulta sempre interessante vedere come investe Warren Buffett attraverso la sua Berkshire Hathaway. L’oracolo di Omaha, nel corso degli anni, è riuscito a mettere a segno molti movimenti azionari di enorme successo. Proprio per questo motivo è diventato un vero e proprio riferimento per tutti gli altri investitori. Le scelte che Warren Buffett effettuata tramite la sua Berkshire Hathaway spesso e volentieri hanno delle ricadute dirette nel mercato azionario.

Anche questa volta è successo qualcosa di veramente importante: Buffett ha deciso di tagliare, in maniera molto drastica, i propri investimenti nella Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ma scopriamo quali sono le operazioni più importanti che ha effettuato l’oracolo di Omaha.

Gli aggiornamenti del portafoglio di Buffett

Nel corso del quarto trimestre 2022, Berkshire Hathaway ha modificato il proprio portafoglio investimenti, così come risulta dalle comunicazioni effettuate all’Autorità di Borsa degli Stati Uniti Securities and Exchange Commission (Sec).

Tra le operazioni più importanti compare Apple: Buffett ha deciso di scommettere nuovamente sul titolo, tanto da fare incetta di altri 21 milioni di azioni di Apple, per un valore complessivo che supera i 3 miliardi di dollari. Il valore dei titoli attualmente detenuti in portafoglio ammonta a 915,6 milioni di dollari alla fine del 2022, che corrispondono ad un valore di mercato che supera ampiamente i 110 miliardi di dollari. Dopo questa operazione, Berkshire Hathaway si conferma il primo azionista del colosso dei computer e degli smartphone.

Se da un lato Buffett punta sulle big tech statunitensi, dall’altra riduce le proprie partecipazioni fuori dagli Stati Uniti. Buffet è noto per essere un investitore che ragione in un’ottica di lungo periodo, per questo la sua scelta di uscire dal produttore di chip Taiwan Semiconductor, rimarrà nei libri di storia. Anche perché questa uscita è avvenuta dopo appena tre mesi dall’annuncio della partecipazione nella società, dove aveva acquistato 60 milioni di azioni. La partecipazione è stata ridotta drasticamente: adesso la holding di Buffett ha in pancia solo 8,3 milioni di titoli.

Via anche le banche

Berkshire Hathaway ha deciso di ridurre la propria partecipazione detenuta all’interno della banca US Bancorp: il numero delle azioni in portafoglio è scesa ad appena 6,7 milioni contro i 52,5 milioni detenuti precedentemente. Anche l’investimento in Bank of New York Mellon è stato ridotto per l’ennesima volta: sono state smobilizzate 37 milioni di azioni. La quota detenuta in questo momento dalla holding di Warren Buffet è pari a poco più di 25 milioni di azioni.

Non è dato sapere se queste decisioni siano state prese direttamente dall’oracolo di Omaha: la documentazione presentata alla Sec non lo precisa. È importante segnalare, comunque, che nella maggior parte dei casi è proprio l’investitore miliardario a gestire gli investimenti più importanti di Berkshire Hathaway, che hanno un valore che si aggira intorno al miliardo di dollari.

Tra le operazioni di maggior rilievo vi è anche la Lousiana Pacific, una società specializzata nei prodotti per l’edilizia, dove Berkshire Hathaway è entrata tre mesi fa, acquistando qualcosa come 1,2 milioni di azioni.

Nell’ultimo scorcio del 2022, Buffett ha ridotto l’esposizione su Activision Blizzard, portandola a 52,7 milioni: un dietrofront molto importante, dato che Buffett sembrava intenzionato ad investire nel mercato dei videogiochi.

Berkshire Hathaway ha ridotto poi le partecipazioni nelle catene di supermercati Kroger e dell’azienda di servizi finanziari Ally Financial. al momento il più grande investimento, che è stato effettuato da Buffet lo scorso anno, è quello nel produttore petrolifero Occidental Petroleum: la partecipazione pari a 194,4 milioni di azioni e di diritti per acquistare altri 83,9 milioni alla fine dell’anno.