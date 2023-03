Warren Buffett non compra Tesla: ecco perchè

Warren Buffett non comprerà azioni Tesla, perché c’è un’enorme differenza tra investitori value e growth.

A dirlo Gary Black di Future Fund, secondo cui “gli investitori growth iniziano da quelli a forte crescita e poi acquistano quelli che hanno un prezzo ragionevole rispetto al valore intrinseco. Sono due mentalità completamente diverse“.

A Buffett non piace Tesla

Warren Buffett ha fatto crescere il portafoglio azionario della sua azienda da 15 miliardi di dollari nel 1994 a circa 300 miliardi di dollari oggi, grazie a scommesse vincenti su Apple, Bank of America e Coca-Cola.

Secondo Elon Musk, il famoso investitore e amministratore delegato di Berkshire Hathaway avrebbe potuto ottenere un risultato simile semplicemente scommettendo su Tesla fin dall’inizio.

“Oppure avrebbe potuto semplicemente investire in Tesla a 200 milioni di dollari di market cap quando ne aveva l’opportunità“, ha twittato domenica il ceo di Tesla, Twitter e SpaceX, commentando un video che mostrava come è cambiato il portafoglio azionario della Berkshire negli ultimi tre decenni.

Il partner commerciale di Buffett, Charlie Munger, non aveva voluto investire in Tesla a una valutazione di 200 milioni di dollari nel 2008, ha rivelato Musk a fine febbraio. L’azienda di veicoli elettrici è stata quotata in borsa nel 2010 con una valutazione di circa 2 miliardi di dollari e la sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 1.200 miliardi di dollari nel novembre 2021.

Da allora il valore di Tesla si è dimezzato, scendendo a poco meno di 600 miliardi di dollari alla chiusura di venerdì. Tuttavia, secondo Musk, Berkshire aveva ancora la possibilità di acquistare a meno dello 0,1% del valore attuale della casa automobilistica.

Il commento di Musk suggerisce che Buffett e Munger avrebbero potuto acquistare, ad esempio, una quota del 10% di Tesla per 20 milioni di dollari nel 2008. Ignorando qualsiasi diluizione, quella posizione avrebbe avuto un valore di circa 120 miliardi di dollari al picco del titolo e di quasi 60 miliardi di dollari oggi – un rendimento di quasi il 3.000% sulla carta.

Anche il mese scorso un utente di Twitter aveva chiesto in quale società Buffett investire, visto che Berkshire Hathaway aveva chiuso il 2022 con una grande flusso di cassa. In effetti, nel quarto trimestre del 2022 il monte di cassa della holding ammontava a 128,65 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai quasi 109 miliardi di dollari del terzo trimestre.

“La Berkshire Hathaway di Warren Buffet ha ora più di 128 miliardi di dollari in contanti, quali azioni dovrebbero comprare?”, ha chiesto l’utente di Twitter. Musk aveva subito risposto che la holding dovrebbe investire in Tesla. “Inizia con la T…”, ha scritto il miliardario.

Il portafoglio di Berkshire Hathaway

Buffett non si mangerà però le mani, visto che il portafoglio azionario della Berkshire è aumentato di valore di oltre 20 volte tra il 1994 e la fine del 2022.

In quel periodo, la sua posizione in American Express è passata da circa 800 milioni di dollari a oltre 22 miliardi di dollari, mentre le azioni di Coca-Cola sono passate da 5,2 miliardi di dollari a 25 miliardi.

La Berkshire ha anche scambiato partecipazioni come Wells Fargo, Gillette e The Washington Post Company con una quota di 119 miliardi di dollari in Apple, una posizione di 34 miliardi di dollari in Bank of America e 30 miliardi di dollari di azioni Chevron al 31 dicembre dello scorso anno.

Sicuramente Buffett e Munger avrebbero potuto guadagnare di più con le azioni Tesla, ma non avrebbero mai potuto unirsi alla schiera degli azionisti di Musk. I due infatti sono famosi per la loro predilezione per le aziende dominanti e redditizie in settori che conoscono bene.

Al contrario, Tesla stava perdendo denaro nel 2008, mentre cercava di “distruggere” i titani del settore, tra cui GM e Ford, e cercava di rivoluzionare i trasporti con la tecnologia delle batterie. Inoltre, nel 2008 il duo Berkshire ha investito in Byd, un produttore di veicoli elettrici rivale. Il duo è anche famoso per la sua capacità di scovare le occasioni e di evitare le aziende con valutazioni aggressive e gestite da capi irregolari, per cui Tesla non rientrava nello schema delle partecipazioni di Berkshire. Insomma, sebbene Musk goda della fiducia di molti investitori, ne manca uno, proprio il leggendario investitore.