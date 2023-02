Elon Musk vuole Warren Buffett come azionista di Tesla

Negli ultimi mesi Elon Musk è diventato il ceo più influente del mondo e la sua popolarità continua a salire di giorno in giorno.

Su Twitter ha quasi 130 milioni di follower e ogni suo tweet e messaggio viene visto da milioni di utenti del social network e ripreso dai media. La personalità del miliardario e le sue promesse di cambiare le modalità di trasporto di oggi e del futuro hanno permesso a Tesla, il produttore di veicoli elettrici di cui è amministratore delegato e cofondatore, di registrare un rialzo in borsa senza precedenti per un gruppo automobilistico.

La valutazione di mercato di Tesla è attualmente di 622 miliardi di dollari contro i 400 miliardi di dollari di Toyota Motor, la più grande casa automobilistica del mondo in termini di vendite dello scorso anno. Il gruppo giapponese ha attualmente un valore di mercato di 188 miliardi di dollari. Musk ispira agli investitori un’enorme fiducia, che giustifica questa valutazione di Tesla, che non è vista allo stesso modo dei suoi rivali. La casa automobilistica è considerata più come un gruppo tecnologico che come un produttore di automobili. In sostanza, il miliardario non ha bisogno di nessun altro per stabilire il potere e la notorietà di Tesla. Musk incarna il marchio.

Buffett è azionista di una società cinese rivale di Musk

Ma sebbene Musk goda della fiducia di molti investitori, ne manca uno. Si tratta del leggendario investitore Warren Buffett, la cui filosofia consiste nel comprendere l’attività di un’azienda prima di investirvi.

L’Oracolo di Omaha ha investito in BYD, il grande concorrente cinese di Tesla. L’anno scorso BYD ha venduto più veicoli puliti dell’azienda di Musk. Ma Tesla rimane il leader mondiale se si considerano solo i veicoli elettrici, perché BYD vende anche veicoli ibridi. Buffett, tramite la sua holding Berkshire Hathaway, ha investito in BYD nel 2008, acquistando 225 milioni di azioni, pari a circa 232 milioni di dollari. Da allora, l’investimento è cresciuto in modo sostanziale e il prezzo delle azioni di BYD è aumentato in modo significativo nel corso degli anni.

Da alcuni mesi, tuttavia, il miliardario ha iniziato a ridurre la sua partecipazione in BYD. Berkshire ha venduto quasi 95 milioni delle 225 milioni di azioni originarie della società, dopo averne vendute altre 4,235 milioni, per un valore di circa 140 milioni di dollari, il mese scorso, ha annunciato l’azienda in un documento normativo all’inizio del mese.

La holding rimane uno dei maggiori azionisti della società con 130,3 milioni di azioni, che rappresentano circa il 12% del gruppo cinese. È in questo contesto che un utente di Twitter ha chiesto in quale società Buffett dovrebbe investire, visto che Berkshire Hathaway ha chiuso il 2022 con una grande flusso di cassa. In effetti, nel quarto trimestre del 2022 il monte di cassa della holding ammontava a 128,65 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai quasi 109 miliardi di dollari del terzo trimestre.

“La Berkshire Hathaway di Warren Buffet ha ora più di 128 miliardi di dollari in contanti, quali azioni dovrebbero comprare?”, ha chiesto l’utente di Twitter. Musk ha subito risposto che la holding dovrebbe investire in Tesla. “Inizia con la T…”, ha scritto il miliardario.

Musk ha spiegato che sela Berkshire Hathaway avesse colto l’opportunità di investire in Tesla nel 2008, oggi la società avrebbe realizzato un enorme profitto, perché Tesla era allora valutata 200 milioni di dollari. Oggi il suo valore di mercato supera i 600 miliardi di dollari. Il valore di mercato di Tesla aveva addirittura raggiunto i 1.000 miliardi di dollari nell’ottobre 2021 e nel marzo scorso.

“Munger avrebbe potuto investire in Tesla con una valutazione di circa 200 milioni di dollari quando ho pranzato con lui alla fine del 2008”, ha aggiunto Musk.

Charlie Munger è il braccio destro di Buffett e vicepresidente della Berkshire Hathaway. Non è la prima volta che Musk parla di quella che considera un’opportunità mancata per la Berkshire Hathaway. L’anno scorso ha raccontato che Munger gli aveva detto che Tesla sarebbe fallita nel 2009.

“Ho partecipato a un pranzo con Munger nel 2009 in cui ha raccontato a tutti i commensali tutti i modi in cui Tesla sarebbe fallita”, ha scritto Musk il 16 febbraio 2022. “Mi ha reso piuttosto triste, ma gli ho detto che ero d’accordo con tutte quelle ragioni e che probabilmente saremmo morti, ma valeva la pena provarci comunque”.

Musk non sembra aver serbato rancore nei confronti di Munger e della Berkshire Hathaway. Un investimento della holding in Tesla sarebbe una grande vittoria per Musk, perché invierebbe un messaggio forte e rassicurante su Tesla sia all’establishment finanziario tradizionale sia agli investitori retail, che ammirano i colpi di genio finanziari di Buffett. Ma Munger ha recentemente ribadito che BYD è molto più avanti di Tesla.

Quando di recente gli è stato chiesto se preferisce BYD a Tesla, la risposta di Munger è stata emblematica. Mungher ha sottolineato che l’anno scorso, mentre l’azienda di Musk ha abbassato i prezzi dei suoi veicoli in Cina, BYD è riuscita a rendere di più:

“È facile, Tesla l’anno scorso ha ridotto due volte i prezzi in Cina, mentre BYD li ha aumentati. BYD è talmente avanti rispetto a Tesla in Cina da risultare quasi ridicola. Se si contano tutti gli spazi produttivi che BYD ha in Cina per la produzione di autovetture, si tratta di una grande percentuale di tutti i terreni dell’isola di Manhattan”.

Così ha detto Munger. Musk se ne farà una ragione?