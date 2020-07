Warren Buffett: il portafoglio dell’azionario

Nel pieno della crisi da coronavirus, ha venduto le sue partecipazioni nelle compagnie aeree, e ha comprato tramite la sua conglomerata Berkshire Hathaway, le attività di stoccaggio e trasmissione del gas naturale di Dominion Energy.

Sono queste le ultime mosse di Warren Buffett , finanziere americano, tra gli uomini più ricchi al mondo, noto per la sua capacità di conseguire con il suo portafoglio azionario performance superiori a quelle del mercato.

Noto per la sua strategia buy-and-hold (compra azioni che tiene in portafoglio nel lungo periodo), Buffett non mantenere tuttavia intatte per sempre le sue partecipazioni.

Quali sono le partecipazioni più importanti nel suo portafoglio?

Prima di tutto Buffett è il più importante azionista di Apple (AAPL). Il produttore di iPhone, che rappresenta il 36,49% del portafoglio totale del Berkshire Hathaway, vale ora quasi $ 78 miliardi.

Nel primo trimestre del 2020, Berkshire Hathaway ha mantenuto la sua posizione nelle azioni Apple dopo tagli nei due trimestri precedenti. Nel frattempo, ha ridotto le quote in Amazon.com (AMZN), Goldman Sachs (GS).

Ecco le prime 10 azioni di Warren Buffett per numero di azioni detenute al 31 marzo 2020:

Bank of America (BAC), 925,0 milioni

Coca-Cola (KO), 400 milioni

Kraft Heinz (KHC), 325,6 milioni

Wells Fargo (WFC), 323,2 milioni

Apple (AAPL), 245,2 milioni

American Express (AXP), 151,6 milioni

Us Bancorp (USB), 150,9 milioni

Sirius XM (SIRI), 132,4 milioni

Bank of New York Mellon (BK), 79,8 milioni

General Motors (GM), 74,7 milioni

Tra il 1965 e il 2019, il portafoglio di investimenti azionari Berkshire Hathaway ha registrato un guadagno annuo del 20,3% a fronte del 10% per l’S & P 500, dividendi inclusi.