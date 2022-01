Warren Buffett: ecco lo stipendio del finanziere americano

Warren Buffett, il noto investitore americano a capo della Berkshire Hathaway, da decenni presente nella parte alta della classifica dei più ricchi del mondo, ha uno stipendio decisamente modesto.

Secondo i documenti della SEC, si aggira infatti intorno ai $ 100.000 annui. Un livello che non ha mai segnato aumenti dal 1980, nonché una frazione della retribuzione media dei CEO dell’S&P 500 nel 2019, che si aggira intorno ai $ 15 milioni.

In qualità di CEO e presidente di Berkshire Hathaway, è lo stesso Buffett a raccomandare al suo consiglio di amministrazione quanto dovrebbe essere pagato e decide il resto della retribuzione dei dirigenti. La holding americana in realtà spende molto di più per la sicurezza personale e domestica di Buffett rispetto a quanto viene stanziato per lo stipendio. Mantenere il capo al sicuro è costato all’azienda una media di $ 339.000 all’anno dal 2008, pari a circa $ 4,4 milioni in totale.

Se lo stipendio è modesto, la quota in azioni della Berkshire il cui valore è pari $ 100 miliardi di dollari. Una cifra enorme che non rispecchia il suo stile di vita. Il novantenne CEO di Berkshire Hathaway vive ancora nella stessa modesta casa acquistata nel 1958 per 31.500 dollari (poco più di 280 mila dollari ai livelli attuali).

Buffett ha anche gusti decisamente grossolani, quando si tratta di cibo. La dieta di Buffett comprende cinque Coca Cola al giorno, così come vari sacchetti di patatine fritte. Nel 2014 Buffett ha spiegato all’assemblea dei suoi azionisti che il suo stile di vita non è influenzato dalla sua ricchezza. Anche quando si tratta di automobili, le sue scelte sembrano orientate al risparmio. In un documentario della BBC, sua figlia, Susie Buffett, ha spiegato che spesso suo padre ha optato per auto di seconda mano, che ha tenuto per anni. “La verità è che ogni anno guido per soli 3.500 miglia, di conseguenza cambio l’auto molto raramente”.

Stipendio ceo: la filosofia di Buffett

Buffett è fermamente convinto che i CEO dovrebbero essere incentivati ​​a favorire il successo a lungo termine delle loro aziende. In quest’ottica stipendi annuali alti, bonus e stock option a breve termine incoraggiano il pensiero a breve termine.

Charlie Munger, braccio destro di Buffett e vicepresidente del Berkshire, ha seguito l’esempio del numero uno di Berkshire: anche lui riceve uno stipendio di $ 100.000 all’anno da diversi decenni, come mostrano i documenti della SEC.

Al contrario, Ajit Jain e Greg Abel, che dirigono rispettivamente le divisioni assicurative e non assicurative di Berkshire, sono pagati molto più profumatamente: entrambi i manager hanno guadagnato uno stipendio di $ 16 milioni in ciascuno degli ultimi tre anni, più un bonus totale di $ 7 milioni ciascuno.

Infine, il capo delle finanze del Berkshire, Marc Hamburg, ha visto il suo stipendio crescere da circa $ 300.000 nel 1996 a $ 3,3 milioni l’anno scorso.