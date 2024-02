Warren Buffett: cresce attesa su new entry in portafoglio, domani il responso

Warren Buffett, noto finanziere americano a capo della Berkshire Hathaway, è considerato una vera e propria bussola per chi investe in Borsa. Questo per la sua capacità di selezionare titoli, da inserire nel portafoglio, che nel lungo periodo mostrano rendimenti superiori a quelli del mercato. La sua filosofia è sempre la stessa, comprare a buon prezzo società con fondamentali eccellenti, e un abile ed onesto management. Poi si dovrà solo monitorare che queste qualità vengano preservate.

Le ultime mosse del finanziere Usa

Quali sono le ultime mosse? Qualche informazione è trapelata negli ultimi giorni dal modulo 13F, ovvero il report trimestrale che tutti gli investitori istituzionali con un patrimonio in gestione superiore ai 100 miliardi $, devono presentare alla SEC (Securities and Exchange Commission’s), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza dei mercati finanziari.

Nel documento relativo al quarto trimestre 2023, emerge che Berkshire non ha aggiunto nuovi titoli in portafoglio ma ha rafforzato le posizioni esistenti in Chevron, Occidental Petroleum e Sirius XM Holdings. In realtà, le cose non stanno proprio così. La SEC talvolta permette il trattamento confidenziale dei nuovi acquisti di azioni da parte di grandi gestori di portafoglio per mantenere mercati equi e ordinati. Lo scorso trimestre, Berkshire, così come è già successo in passato, ha ricevuto un’esenzione e ora il mercato si interroga su quali saranno stati, se uno o più di uno, gli acquisti.

Domani il responso dell’Oracolo di Omaha

In attesa che venga alzato il velo sulle new entry, si sa inoltre che, nel corso degli ultimi tre mesi del 2023, Berkshire ha ridotto la sua esposizione in Apple, che resta comunque la principale partecipazione della società, HP e Paramount Global mentre ha completamente liquidato le posizioni in D.R. Horton, Globe Life, Markel Group e StoneCo.

Maggiori informazioni dovrebbero arrivare domani, 24 febbraio, data in cui Berkshire alzerà il velo sulla relazione annuale e diffonderà consueta lettera annuale di Buffett agli azionisti.