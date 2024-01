Nonostante Warren Buffett con la sua Berkshire Hathaway detenga oltre 50 titoli, solo 6 di questi rappresentano l’80% del portafoglio della holding statunitense. E queste sei aziende preferite dall’oracolo di Omaha rimarranno un punto fermo anche quest’anno, nonostante il 2024 sia il primo anno senza una delle sue certezze, il suo socio in affari di lunga data Charlie Munger, morto lo scorso novembre all’età di 99 anni.

Possiamo affermarlo con sicurezza sulla base di due postulati celebri che contraddistinguono lo stile di investimento di Buffett: “investire solo in ciò che si conosce (e si capisce)” e “acquistare, ad una cifra inferiore al loro valore intrinseco, le azioni di una grande azienda gestita da dirigenti integerrimi e capaci, e poi conservare tali quote per sempre”.

Secondo l’Oracolo di Omaha, la diversificazione non è infatti necessaria se si sa cosa si sta facendo, o in cosa si sta investendo e, anzi, è solo “una protezione dall’ignoranza”.

Apple rimane la preferita di Buffett

La prova visibile che attesta come Warren Buffett eviti una diversificazione non necessaria è sicuramente la conferma, anche in questo inizio del 2024, della posizione sulla sua preferenza principale, Apple. Attualmente il colosso tecnologico di Cupertino costituisce il 47% dei 362 miliardi di dollari di portafoglio totale della Berkshire Hathaway, con una valutazione di circa 170 miliardi di dollari.

Apple è ciò che Buffett considera un core business per la sua società, nonostante il titolo abbia avviato il nuovo anno faticosamente dopo che Barclays lo ha declassato a “sottopeso”. Per Buffett Apple rimane una delle migliori aziende al mondo, non solo perché nel 2023 ha regalato grosse soddisfazioni ai suoi investitori, con un aumento del 48%, ma anche perché mantiene una base di clienti eccezionalmente fedele, è uno dei marchi più riconosciuti al mondo e da decenni fa affidamento sull’innovazione per guidare i suoi risultati. Basti pensare che, da quando ha introdotto un iPhone compatibile con 5G nel quarto trimestre del 2020, Apple ha mantenuto una quota del 50% o superiore del mercato degli smartphone negli Stati Uniti in cinque trimestri su sei, secondo Counterpoint Research.

Inoltre, dall’inizio del 2013 Apple ha riacquistato azioni ordinarie per un valore di quasi 499 miliardi di dollari. Riacquistare azioni e pagare un corposo dividendo è un modo semplice per conquistare Warren Buffett e gli investitori intelligenti.

Bank of America: 9,6% del patrimonio totale investito da Berkshire Hathaway

L’amore di Buffett per i titoli bancari si è un po’ raffreddato negli ultimi anni, eccetto che per Bank of America. Rimane il suo titolo preferito numero 2 anche nel 2024, che costituisce il 9,6% del portafoglio totale della sua Berkshire Hathaway, con una posizione valutata a circa 34,7 miliardi di dollari.

Bank of America è riuscita comunque a guadagnare nel 2023 nonostante la crisi bancaria nata negli Stati Uniti che ha caratterizzato l’inizio dello scorso anno, a riprova del fatto che il colosso bancario a stelle e strisce rimane comunque forte dal punto di vista finanziario. Questo anche perché continua a trainare l’innovazione nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, le azioni bancarie piacciono a Buffett perché sono cicliche: anche se sono esposte a inevitabili recessioni nell’economia, queste recessioni tendono a durare solo un paio di trimestri, al contrario dei periodi di espansione economica che possono invece protrarsi per anni.

American Express in terza posizione

American Express, oltre a rappresentare la sua terza partecipazione più rilevante in questo inizio 2024, con il 7,8% degli asset totali investiti da Berkshire Hathaway, è uno dei due titoli che Buffett detiene da più tempo in portafoglio, precisamente dal 1993, insieme a Coca-Cola.

E questo nonostante Wall Street non sia particolarmente ottimista nei confronti di American Express per il 2024. Ma Buffett continua a credere nei forti legami, praticamente esclusivi, di American Express con clienti benestanti. Le persone con redditi più alti hanno infatti meno probabilità di cambiare le proprie abitudini di spesa e rimborso, anche quando si attraversano fasi economiche di difficoltà. Questa peculiarità ha consentito ad American Express di affrontare le recessioni meglio della maggior parte dei titoli finanziari.

The Coca-Cola Company, il titolo più longevo del portafoglio di Warren Buffett

Qual è l’unico titolo posseduto da Buffett più longevo di American Express? The Coca-Cola Company, su cui è investito dal 1988. Oggi rappresenta la quarta partecipazione più grande della Berkshire Hathaway, costituendo il 6,6% del portafoglio totale.

Nonostante The Coca-Cola Company non abbia brillato per performance azionaria nel 2023, Buffett non dimentica quanto gli ha fruttato nel lungo periodo, di cui 184 milioni di dollari in dividendi solo lo scorso dicembre.

Coca-Cola rimane tra le sue aziende preferite anche per la diversificazione geografica dell’azienda (fatta eccezione per Corea del Nord, Cuba e Russia, Coca-Cola opera in tutte le altre nazioni del mondo) e per il suo marketing di prim’ordine, con un marchio che gli permette di essere riconosciuto in tutto il mondo e di trascendere i divari generazionali.

Chevron in quinta posizione

Sebbene sia una holding relativamente più recente e sebbene nel 2023 Buffett abbia ridotto l’esposizione di Berkshire Hathaway alla major del petrolio e del gas che lo scorso anno ha perso quasi il 17%, Chevron mantiene la quinta posizione nel portafoglio del guru degli investimenti, con il 4,6% degli asset totali.

La semplice ragione alla base della grande scommessa di Buffett su Chevron sembra essere l’aspettativa che i prezzi dei combustibili fossili, petrolio e gas naturale, rimarranno elevati per anni, anche grazie al fatto che sono risorse naturali esauribili e, di conseguenza, sempre più scarse. Il conflitto in Medio Oriente e le tensioni nel Mar Rosso potrebbero esercitare ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi delle materie prime. Inoltre, anche se i prezzi delle materie prime si indebolissero, Buffett potrebbe comunque fare affidamento sul flusso di cassa prevedibile dei gasdotti, delle raffinerie e degli impianti chimici di Chevron come copertura. I prezzi più bassi del petrolio riducono infatti i costi di input per le attività a valle.

Occidental Petroleum sesta nella classifica delle preferenze di Warren Buffett

Occidental Petroleum si classifica in sesta posizione nel portafoglio di Warren Buffett in questo inizio d’anno, costituendo il 4,1% del totale degli asset investiti da Berkshire Hathaway. L’oracolo di Omaha ha continuato ad acquistare il titolo petrolifero nel 2023 e dovrebbe continuare a farlo anche in questo 2024. Berkshire ha l’autorizzazione normativa ad acquisire fino al 50% della società, ma la sua partecipazione attualmente non supera il 27,8%.

Le motivazioni che fanno rimanere Occidental Petroleum tra le big preferite da Buffett sono molto simili a quelle individuate per Chevron e, anzi, la prima potrebbe trarre vantaggio anche più della seconda grazie agli alti margini delle sue attività a monte.