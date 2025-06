Warren Buffett contro i dazi di Trump. “Sono un atto di guerra. Non li paga la fatina dei denti”

Sono rari i commenti che arrivano da Warren Buffett ma quando il leggendario investitore, a capo della holding Berkshire Hathaway, parla, è sempre molto seguito. Le sue ultime dichiarazioni arrivano nel corso di un’intervista con Norah O’Donnell della CBS News per un nuovo documentario sulla defunta editrice del Washington Post, Katharine Graham.

E l’argomento è particolarmente caldo, ossia le tariffe imposte dal presidente Donald Trump. Buffett ha sottolineato come i dazi punitivi dell’amministrazione statunitense potrebbero innescare l’inflazione e danneggiare i consumatori.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria.

“Sui dazi abbiamo avuto molta esperienza. Sono un atto di guerra, in un certo senso”, ha dichiarato Buffett, il cui conglomerato Berkshire Hathaway ha grandi attività nel settore assicurativo, ferroviario, manifatturiero, energetico e della vendita al dettaglio.

Sono una tassa sui beni. Voglio dire, la fatina dei denti non li paga!”. ha detto Buffett ridendo. “E poi? In economia bisogna sempre porsi questa domanda. Bisogna sempre dire: “E poi?””.

Questo è il primo commento pubblico del 94enne “Oracolo di Omaha” sulle politiche commerciali di Trump. La scorsa settimana, Trump ha annunciato che i dazi del 25% sulle importazioni da Messico e Canada entreranno in vigore il 4 marzo e che alla Cina sarà applicata un’ulteriore tariffa del 10% alla stessa data. Ma Pechino non starà a guardare.

Durante il primo mandato di Trump, il presidente e amministratore delegato di Berkshire ha parlato a lungo nel 2018 e nel 2019 dei conflitti commerciali, avvertendo che le mosse aggressive del tycoon avrebbero potuto causare conseguenze negative a livello globale.

Alla domanda della CBS sullo stato attuale dell’economia, Buffett invece si è astenuto dal commentare direttamente.

“Beh, credo che sia l’argomento più interessante del mondo, ma non ne parlerò, non posso parlarne. Non posso proprio”, ha detto Buffett.