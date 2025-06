Buffett raddoppia il cash e lancia un monito a Washington 

Warren Buffett, il leggendario CEO di Berkshire Hathaway, ha recentemente lanciato un messaggio chiaro e incisivo a Washington, invitando il governo statunitense a esercitare maggiore prudenza fiscale e a concentrarsi sul sostegno ai più vulnerabili. Questo appello arriva in concomitanza con l’annuncio di risultati finanziari straordinari per la sua holding, che nel 2024 ha registrato profitti operativi record e una riserva di liquidità di 334 miliardi di dollari, quasi raddoppiata in un solo anno.

Profitti e liquidità da record

Il 2024 è stato un anno eccezionale per Berkshire Hathaway. Solo nel quarto trimestre, il profitto operativo è cresciuto del 71%, raggiungendo i 14,5 miliardi di dollari (47,4 miliardi di dollari, + 27% annuali nell’intero 2024). Questo risultato è stato trainato principalmente da guadagni significativi nel settore delle assicurazioni e dai rendimenti degli investimenti, in particolare grazie alle partecipazioni in colossi come Apple e American Express. Complessivamente, il reddito netto annuale dell’azienda ha toccato gli 89 miliardi di dollari, nonostante un leggero calo rispetto all’anno precedente.

Particolarmente rilevante è l’accumulo di liquidità: la riserva di cassa della società è raddoppiato, raggiungendo il livello record di 334 miliardi di dollari. Questo aumento è stato in gran parte il risultato di significative vendite di azioni, ammontanti a 143 miliardi di dollari nel 2024, mentre solo 9 miliardi sono stati investiti in nuovi acquisti.

“Gli azionisti di Berkshire possono essere certi che impiegheremo per sempre una sostanziale maggioranza del loro denaro in azioni, soprattutto americane, per quanto molte di queste abbiano importanti operazioni transfrontaliere”, ha scritto Buffett. “Berkshire non preferirà mai la proprietà di attività equivalenti alla liquidità rispetto alla proprietà di buone aziende, siano esse controllate o solo parzialmente possedute”.

Non è la prima volta che Buffett adotta un approccio conservativo nei momenti in cui i mercati sembrano sopravvalutati. Tuttavia, la decisione di accumulare liquidità in modo così massiccio ha sollevato interrogativi tra gli investitori e gli analisti: si tratta di un segnale premonitore di un’imminente correzione del mercato o semplicemente della ricerca di opportunità più redditizie nel lungo termine?

Un monito al governo statunitense

Insieme ai dati di bilancio, Buffett, nella ormai tradizionale lettera agli investitori, non ha esitato a rivolgere una critica costruttiva al governo degli Stati Uniti, avvertendo che è fondamentale evitare quella che ha definito “follia fiscale”, che potrebbe minare la stabilità del dollaro e compromettere la crescita economica del Paese. L’ammonimento di Buffett arrivata mentre molti investitori temono che i legislatori statunitensi non riescano a contenere l’impennata del deficit fiscale e che possano peggiorarlo estendendo i tagli alle tasse sostenuti dal presidente Donald Trump.

Ma non finisce qui. La sesta persona più ricca del mondo, evidenziando che la sua Berkshire Hathaway ha versato ben 26,8 miliardi di dollari in tasse federali nel 2024—pari a circa il 5% dell’intero gettito fiscale aziendale raccolto negli Stati Uniti— ha esortato i legislatori a utilizzare queste risorse implementare politiche più inclusive e aiutare coloro che si trovano in difficoltà per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Verso il cambio di testimone

Per 60 anni alla guida di Berkshire Hathaway, Buffett, 94 anni, ha infine affrontato il tema della transizione della leadership, confermando che Greg Abel, attuale vicepresidente dell’azienda, è pronto a raccogliere il testimone.

“Non ci vorrà molto prima che Abel prenda il comando”, ha detto Buffett, sottolineando che il suo braccio destro continuerà a seguire i principi d’investimento che hanno reso Berkshire Hathaway una delle aziende più rispettate al mondo.

Questo passaggio è particolarmente significativo dato l’avanzare dell’età del CEO: Buffett ha ammesso che ora utilizza un bastone per camminare e sarà meno disponibile per interagire direttamente con gli azionisti durante i futuri incontri.