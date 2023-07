Warren Buffett aumenta gli investimenti nei combustibili fossili

Grazie agli investimenti effettuati nel petrolio e nel gas, Warren Buffett è riuscito a portare a casa dei guadagni record nel corso del 2022. Il miliardario ha effettuato gli investimenti all’inizio della pandemia e, dopo i guadagni record del settore effettuati lo scorso anno, è riuscito a realizzare un ingente profitto.

Invece di chiudere la partita monetizzando l’enorme profitto, Warren Buffett, ora come ora, vuole molto di più. Berkshire Hathaway sta sfruttando il calo dei prezzi delle materie prime di quest’anno per effettuare nuovi investimenti nel petrolio e nel gas. Con ogni probabilità Buffett vede delle vere e proprie opportunità in un settore che per lungo tempo è stato a sfavorito a causa della sua volatilità e degli effetti sul clima.

Warren Buffett investe nel petrolio e nel gas

Ad inizio di luglio Berkshire ha speso qualcosa come 3,3 miliardi di dollari per aumentare la propria partecipazione in un terminale di esportazione di gas naturale liquefatto nel Maryland. Nel corso del 2023 ha anche deciso di aumentare la sua partecipazione in Occidental Petroleum del 15% e ha acquistato delle azioni in cinque aziende giapponesi che operano nelle materie prime. Nel frattempo, la divisione energetica della società guidata da Warren Buffett sta facendo pressioni per un disegno di legge che vedrebbe il Texas spendere almeno 10 miliardi di dollari in centrali elettriche alimentate a gas naturale per sostenere la propria rete.

Ma perché Warren Buffet e Charlie Munger, vicepresidente di Berkshire, stanno puntando così tanto nel settore petrolifero e in quello del gas? Sono solo alla ricerca di ottime occasioni per investire? Cerchiamo di capire cosa sta accadendo in questo particolare settore. Le persistenti preoccupazioni per le prestazioni ambientali, sociali e di governance del settore, gli scarsi rendimenti pre-pandemia e il rischio di un calo della domanda di combustibili fossili nei decenni a venire hanno inasprito molti investitori del settore. L’energia viene scambiata alla valutazione prezzo/utili più bassa di qualsiasi settore dell’indice S&P 500, secondo i dati compilati da Bloomberg. Ma genera anche il maggior flusso di cassa per azione.

Agli investitori mancano gli aspetti economici che Buffett e Munger stanno guardando – spiega Cole Smead, amministratore delegato di Smead Capital Management -. I rendimenti sul capitale di carbone, petrolio e gas sono fuori scala rispetto ad altri settori. E con ESG, puoi acquistarli a un prezzo inferiore rispetto a quanto faresti altrimenti.

Una scommessa dalle mille sfumature

Ma la scommessa sui combustibili fossili di Buffett non è priva di sfumature. Mentre Berkshire rimane il terzo maggiore azionista di Chevron, Warren Buffett ha deciso di tagliare la sua partecipazione di circa il 21% nel primo trimestre. Occidental, Cove Point LNG e i giganti del commercio giapponese hanno tutti risorse uniche che giocheranno un ruolo chiave nel dare energia al mondo, indipendentemente dal percorso che prenderà la transizione energetica, se mai si verificherà.

Anche gli investimenti apparentemente diretti nel petrolio hanno le loro sottigliezze. È il caso di Occidental: Buffett ha investito 10 miliardi di dollari per aiutare Occidental a battere Chevron in una guerra di offerte per Anadarko Petroleum nel 2019, e la società ora possiede un’area delle dimensioni della Giamaica nel giacimento di petrolio di scisto più grande e più economico del mondo.

All’incontro annuale di quest’anno, Warren Buffett ha sottolineato come lo scisto sia diverso dalle tradizionali fonti di greggio in Russia e Medio Oriente. I pozzi di scisto, che costituiscono la maggior parte della produzione statunitense, possono essere avviati rapidamente e hanno una durata di vita breve, rendendo gli operatori più flessibili nel rispondere alla domanda e ai prezzi del petrolio.

I profitti del settore energetico

Cove Point LNG fornisce un altro esempio di investimento nel settore energetico dalle mille sfumature. La società provvede ad acquistare gas e lo raffredda in liquido prima di spedirlo in tutto il mondo. Ha anche la rara capacità di importare gas, cosa che i concorrenti sulla costa del Golfo non possono fare.

La domanda globale di GNL è aumentata notevolmente negli ultimi anni poiché l’Europa ha sostituito il gas russo, l’Asia lo utilizza per generare più energia per le sue economie in crescita e i paesi cercano alternative più pulite al carbone.

Cove Point LNG ha anche diversi vantaggi unici. Al contrario di molti altri progetti multimiliardari lungo la costa del Golfo che sono stati approvati dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Cove Point LNG è ben consolidata, avendo operato dal 2018. Si trova nel Maryland, sulla costa orientale, dove le leggi rendono difficile la costruzione di strutture rivali, riducendo concorrenza. Fondamentalmente, la società è sostenuta da contratti a lungo termine con acquirenti tra cui Tokyo Gas e Sumitomo. Berkshire è il secondo maggiore azionista di Sumitomo dopo il fondo pensione del governo giapponese.

Al di fuori delle partecipazioni azionarie di Buffett, Berkshire Hathaway Energy è in ottima forma. I guadagni per la divisione, supervisionata dal consacrato successore di Buffett, Greg Abel, hanno raggiunto il record di 3,9 miliardi di dollari nel 2022, quasi raddoppiando in cinque anni. È un chiaro segno che la sete di energia del mondo, sia fossile che rinnovabile, è insaziabile, anche se la crisi climatica sta accelerando. Sia le temperature che la domanda di petrolio stanno raggiungendo livelli record quest’anno e sono pronte a continuare a salire per il resto di questo decennio. Le preoccupazioni ambientali potrebbero aver spinto altri a evitare l’energia, ma potrebbero anche aver lasciato la porta aperta a Warren Buffett per trarne profitto.