Wall Street Italia, il sommario del numero di luglio 2023

È in online sulla App di Wall Street Italia (e a breve anche nelle edicole) il numero di luglio -agosto 2023 del mensile di economia, finanza e consulenza finanziaria (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina “Investimenti programmati nel tempo” è dedicata a Fidelity. Il responsabile per l’Italia Cosmo Schinaia ha fatto il punto sui mercati finanziari e indicato i possibili scenari di investimento per i prossimi mesi. Ma non solo Schinaia ci ha raccontato cosa mette a disposizione dei consulenti finanziari italiani.

Dossier

Nel dossier dal titolo “Benessere economico e finanziario” abbiamo fornito numeri spunti per cercare di migliorare il benessere economico degli italiani. Nei mesi scorsi l’Istat ha rilevato un peggioramento della situazione economica delle famiglie. Per evitare situazioni di disagio è necessario pianificare al meglio la gestione dei propri risparmi e degli investimenti. Abbiamo esaminato le migliori proposte di mutuo a tasso fisso e variabile adesso disponibili sul mercato e le alternative di investimento senza rischio come i Bot a 12 mesi, i conti deposito o i libretti postali.

Advisory

La sezione Advisory si apre con un’intervista al presidente di Efpa Italia Marco Deroma che ci ha anticipato alcune delle novità dell’evento Efpa Italia Meeting 2023 che si terrà a Firenze il 12 e 13 ottobre. Nel corso della due giorni si parlerà di come le tecnologie possono agevolare i professionisti della consulenza finanziaria nel loro lavoro quotidiano a contatto con i clienti.

Abbiamo poi intervistato Ginevra Zucconi Galli Fonseca, consulente finanziario di Bnl NBP Paribas che, con il profilo Instragram @lafinanzadonna, ha fatto la sua piccola rivoluzione nel mondo della comunicazione dei professionisti del risparmio.

Private

Sempre più clienti private si rivolgono a consulenti indipendenti per richiedere una varietà di servizi che riflettono un approccio più sofisticato alla gestione del patrimonio. Ne abbiamo parlato con Luca Mainò di Consultique al quale è dedicata l’apertura della sezione.

Ma non è tutto. L’Aipb, Associazione Italiana Private Banking, è convinta che la protezione debba essere in cima all’agenda del private banking per tre motivi. Ce li ha illustrati, insieme al direttore generale dell’Ania.

Tax & Legal

Quando famiglia e impresa hanno aree di sovrapposizione si possono innescare conflitti e tensioni: per evitarli è necessario identificare per tempo criteri e meccanismi funzionali al passaggio generazionale. Ce ne hanno parlato Stefania Cabibbo e Alessandra Sabino, professioniste dello Studio Bandera.

Ma non è tutto. Tra le novità a disposizione delle famiglie imprenditoriali italiane c’è anche il trust di San Marino. La legge sammarinese del trust rappresenta un unicum nel panorama internazionale. Non è solo una norma scritta in italiano ma è innovativa e originale per i principi fondanti che la contraddistinguono dal trust inglese.

Assicurazioni

Grazie ad un processo di aggiornamento dei consulenti finanziari, al lancio di nuovi prodotti e ad un nuovo modello di consulenza dedicato, la rete italiana di Azimut è in grado di gestire al meglio la pianificazione patrimoniale e successoria dei clienti. Ne abbiamo parlato con Matteo D’Ettore, amministratore delegato di Azimut Financial Insurance.

Investimenti

In questi primi sei mesi dell’anno Intesa Sanpaolo ha saputo confermare il proprio ruolo di leader nel mercato dei certificates. Sulla strategia della prima banca italiana abbiamo fatto il punto con Giovanni Carlucci, Head of Investment Product Sales & Structuring, Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB.

Abbiamo poi fatto il punto con Vontobel e Unicredit sulle ultime emissioni di certificati legati ai temi caldi di mercato.

Nella sezione educational a cura di Acepi si è parlato dei credit linked certificate. Questi prodotti finanziari prevedono il pagamento di premi periodici e il rimborso dell’importo nozionale alla scadenza condizionati al non verificarsi di alcuni eventi di credito come il fallimento o il mancato pagamento di cedole.

Impresa

Tre generazioni di imprenditori e 90 anni di storia: sono questi i numeri di illy, un brand capace di coniugare tradizione, innovazione, qualità, sostenibilità e internazionalizzazione nella produzione del caffè. Lo ha raccontato a Wall Street Italia Cristina Scocchia, a.d. della società.

Il cambiamento è la leva strategica per adeguarsi ai nuovi scenari di mercato. Pertanto, secondo gli esperti di Deloitte, per governare i continui cambiamenti di scenario le banche devono definire il proprio business attorno a due dimensioni fondamentali: la “Capacità di vincere” e la “Capacità di cambiare”.

Gli amministratori delle aziende sono chiamati a valutare l’impatto prospettico del proprio operato, al fine di assumere costantemente un approccio previsionale in merito agli equilibri finanziari aziendali. Lo richiede il nuovo codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza. Ne ha scritto Michele Moglia di Infinance.

Immobiliare

Più aree comuni, meno scrivanie e un occhio alla sostenibilità. Queste le ultime tendenze nel settore degli immobili per uffici secondo quanto ci ha raccontato Lorenzo D’Ercole, Head of Asset & Technical Management and CSR Italy di Covivio.