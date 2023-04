Wall Street Italia, il sommario del numero di aprile 2023

È online il numero di aprile 2023 di Wall Street Italia il mensile di economia, finanza e consulenza finanziaria (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina è dedicata all’ecosistema di Azimut che attraverso l’attività svolta nell’economia reale e nel fintech contribuisce allo sviluppo nel Paese. Con Paolo Martini e Giorgio Medda, entrambi Ceo di Azimut, abbiamo esaminato la strategia di Azimut che coniuga il supporto alle Pmi con le opportunità di rendimento per gli investitori. Questa strategia ha permesso di sostenere lo sviluppo di 400 imprese italiane e la creazione di 50.000 nuovi posti di lavoro.

Il dossier

Il dossier dal titolo “la grande bolla dell’inflazione” prende in considerazione i possibili sviluppi per quanto riguarda l’andamento dell’inflazione, le prossime mosse delle banche centrali e gli inevitabili riflessi sul mondo degli investimenti. Abbiamo preso in considerazione anche gli effetti sui mutui stipulati per l’acquisto di un immobile da parte del 15% delle famiglie italiane.

Non poteva mancare anche un focus sulle recenti crisi bancarie della Silicon Valley Bank e Credit Suisse. Tensioni amplificate anche dai social network e dalla diffusione dei servizi bancari digitali grazie ai quali è possibile trasferire ingenti somme di denaro senza ricorrere a lunghe file davanti agli sportelli.

Infine abbiamo riproposto i consigli di Warren Buffett per investire nei momenti di elevata volatilità dei mercati finanziari.

Advisory

La copertina della sezione Advisory è dedicata alla società di gestione francese Dnca Finance. Con Enrico Trassinelli, responsabile per l’Italia, abbiamo fatto il punto sui mercati e sulle strategie di investimento più indicate per i prossimi mesi.

Nelle pagine seguenti abbiamo evidenziato i principali temi di cui si è discusso a ConsulenTia 2023, l’evento dell’Anasf che si è tenuto a Roma nel mese di marzo. Nella tre giorni romana si è parlato soprattutto dei modelli di remunerazione dei consulenti finanziari e sulla possibilità di attrarre giovani leve da avviare alla professione di consulente finanziario.

Il tema del passaggio generazionale della categoria dei consulenti finanziari è sempre caldo. Eppure le opportunità di carriera nel settore per i giovani non mancano, ne abbiamo parlato anche con l’head hunter Sondra Ferri Marin.

Private banking

La sezione Private apre con un’intervista a Stefania Pedroni, di Intesa Sanpaolo Private Banking. Con la manager abbiamo fatto il punto sul mondo dell’arte per capire le tendenze del settore che continua a registrare quotazioni in crescita.

Tax e Legal

Con Tina Gullì, titolare dello studio commercialista Gullì, abbiamo esaminato quali supporti possono fornire i commercialisti alle aziende può rappresentare un vero e proprio valore aggiunto per la loro crescita. Una relazione fiduciaria da consolidare nel tempo con empatia e conoscenze.

Anna Lambiase, fondatrice di Ir Top, ha poi ricordato che l’esperienza positiva del mercato Euronext Growth Milan (ex Aim) dovrebbe far riflettere le Pmi italiane nel valutare questo canale di finanza alternativa per la crescita, anche alla luce degli incentivi fiscali.

Assicurazioni

Con il presidente dell’associazione italiana dei broker assicurativi (Aiba), Giuseppe Nielli, abbiamo fatto il punto sul congresso dell’Aiba che si è tenuto alla fine di marzo a Roma. Dall’evento sono emersi nuovi spunti per il settore che deve tenere conto dei rischi legati al cambiamento climatico vista la forte crescita degli eventi estremi. Nuovi rischi ma anche nuove opportunità per il mondo dell’intermediazione assicurativa.

Investimenti

La sezione investimenti si apre con il decalogo stilato da Crypt&Co per non cadere vittime di una truffa sugli exchange di criptovalute e cosa fare se si incorre in una frode.

Con la professoressa Silvia Vianello abbiamo poi fatto il punto sul settore tecnologico Usa. La diminuzione della domanda di prodotti tecnologici e la concorrenza di nuovi operatori impone ai colossi high tech di Wall Street di rivedere le loro strategie per il futuro.

Abbiamo poi parlato dei nuovi certificati di Vontobel scritti su panieri settoriali o tematici e con elevata protezione del capitale. Inoltre con Acepi abbiamo esaminato il funzionamento dei certificati Bechmark e le loro principali differenze rispetto agli ETF.

Imprese

La cover story della sezione imprese si apre con la presentazione dell’evento Cosmofarma. “Interconnessioni sostenibili” è il claim dell’edizione 2023 dell’evento leader in Italia nell’ambito dell’health care e del beauty care che si terrà a BolognaFiere dal 5 al 7 maggio.

Da una ricerca di Deloitte emerge che senza uno sforzo condiviso, il cambiamento climatico potrebbe imporre un pedaggio significativo alla vita delle persone e all’economia mondiale nei prossimi decenni. In questo senso le società di gestione del risparmio hanno colto la sfida. Gli esperti della società di consulenza hanno illustrato i passi da compiere accellerare questo percorso.

Immobiliare

Infine, nella sezione Immobiliare abbiamo fatto il punto sulle prospettive del real estate italiano per il 2023 con Daniele Palermo, presidente della rete di agenzie Tempocasa.