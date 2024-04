Wall Street Italia, il sommario del magazine di aprile 2024

È online sull’App in formato digitale, e tra qualche giorno anche nelle edicole italiane, il numero di aprile 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “La missione di Mediobanca Premier” è dedicata alla rete di consulenti finanziari di Piazzetta Cuccia. Il direttore generale Lorenzo Bassani ne ha delineato la strategia e gli obiettivi per i prossimi anni.

Il dossier

Nel dossier dal titolo “La ricchezza degli italiani vs Usa” abbiamo confrontato le performance degli investimenti realizzati dai risparmiatori italiani e americani. La differenza tra i risultati è notevole ed è legata in gran parte alla maggiore esposizione ai mercati azionari da parte degli americani.

Per recuperare il tempo perduto gli italiani possono affidarsi ai consulenti finanziari che hanno il compito di educare i risparmiatori nel prendere scelte più consapevoli per il proprio futuro. Negli ultimi anni gli italiani si sono avvicinati soprattutto alle criptovalute e ai titoli di Stato, preferendo alleggerire le posizioni sui prodotti del risparmio gestito come polizze e fondi comuni.

Advisory

La sezione Advisory si apre con un’intervista a Gianmarco Rania, gestore di Banor che ci ha illustrato le strategie più indicate per investire nelle società europee più difensive.

In occasione del Salone del Risparmio 2024 abbiamo intervistato anche Jean Luc Gatti che ci ha raccontato le ultime novità sull’evento organizzato in aprile a Milano da Assogestioni.

Private banking

Per i beni di lusso è arrivato il momento del consolidamento. E’ quanto emerso da un report di Knight Frank secondo il quale dopo anni di corsa senza freni gli investitori stanno diventando più selettivi. Solo il mondo dell’arte ha registrato performance a doppia cifra nel corso del 2023.

Tax & Legal

La fiscalità gioca un ruolo di primo piano nelle incentivazioni dei manager nelle operazioni di private equity. Ne hanno parlato gli esperti dello studio legale Dla Piper.

Assicurazioni

Le polizze vita sono sempre piaciute agli italiani anche se negli ultimi 12 mesi i riscatti hanno frenato il comparto. Ne abbiamo parlato con Marco Passafiume Alfieri di CNP Vita Assicura secondo il quale le polizze rappresentano uno strumento con il quale stabilizzare i rendimenti e mitigare i rischi dei portafogli degli italiani.

Investimenti

Il robo advisor Moneyfarm ha lanciato da poco un conto titoli che fornisce un accesso privilegiato al mondo del risparmio amministrato. Lo ha raccontato a Wall Street Italia il fondatore e ceo Giovanni Daprà.

Nel mondo dei certificati spiccano le novità lanciate da Vontobel: due tracker che investono nelle blue chip Usa ed europee. Anche Leonteq è sul mercato con nuovi credit linked per diversificare il portafogli rispetto alle asset class più comuni. Unicredit ha lanciato sul secondario dei nuovi cash collect con possibilità di scadenza anticipata già dal terzo mese.

Impresa

La tecnologia aiuta le imprese a raggiungere maggiori livelli di efficienza. Lo racconta Pietro Minnella ad di Noverim, società di consulenza milanese, che ha messo a disposizione delle imprese il gestionale Schema Sea che consente un’autovalutazione dei rischi di impresa.

Tra gli eventi più attesi nel mondo delle imprese c’è il Leadership Forum che si terrà il 16 e il 17 ottobre a Milano con relatori di primo piano dell’economia e dello sport italiani.

Con gli esperti di Infinance abbiamo esaminato gli incentivi messi a disposizione del pacchetto Transizione 5.0.

Real Estate

Con gli esperti di Barnes abbiamo esaminato il mercato degli immobili di lusso in Italia che non conosce segni di crisi alimentato soprattutto da parte di acquirenti internazionali.

Lifestyle

Di profumi, auto di lusso, trench coat, orologi e molto altro ne abbiamo ampliamente nella sezione dedicata al lifestyle.

Per abbonarti al magazine Wall Street Italia clicca qui