Wall Street Italia, il sommario del magazine di marzo 2024

È in edicola e online sull’App in formato digitale il numero di marzo 2024 del magazine Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “La consulenza fa un passo avanti” è dedicata a Banca Mediolanum e al lancio della nuova piattaforma Life Planning. Secondo Alberto Martini, direttore wealth management, Mediolanum Life Planning è un ambiente di lavoro che rende più efficace la guida e aiuta a far meglio chi sa già guidare.

Il dossier

Nel dossier “Il valore della consulenza” abbiamo fatto il punto su tutti i contenuti emersi nel corso dell’evento targato WSI andato in scena il 1° febbraio a Piazza Affari. Un evento che ha voluto sottolineare l’importanza della consulenza finanziaria, in una fase come quella contemporanea in cui i trend demografici e l’invecchiamento della popolazione impongono nuove sfide patrimoniali ai cittadini.

Ma non è tutto. Nel corso dei panel è emerso come crescita, relazione e pianificazione siano fattori imprescindibili. E gli effetti della consulenza finanziaria sono il metro per misurarla. Poi si è discusso del ricambio generazionale necessario nel settore, dove per attrarre le nuove generazioni di consulenti finanziari si richiede anche agli intermediari di cambiare linguaggio.

Inoltre si è parlato molto anche di imprese, sottolineando come le aziende abbiano bisogno del supporto dei consulenti per affrontare il passaggio generazionale e mantenere forte l’orientamento alla crescita del proprio business in ottica futura.

Advisory

La sezione Advisory si apre con una intervista a Mark Baribeau, Head of Global Equity di Jennison Associates, società di gestione affiliata a PGIM, il quale ha illustrato qual è la strategia di selezione dei titoli adottata sull’equity,

Poi abbiamo approfondito con un’analisi di Morningstar la situazione del mercato obbligazionario, e sul ritorno ai fondi flessibili in atto tra gli investitori.

Private

Anche il private banking inizia a guardare al futuro e all’importanza del ricambio generazionale tra i professionisti del settore. In particolare, per favorire l’ingresso di nuovi private banker sono stati avviati percorsi di formazione specifici e gruppi di lavoro multigenerazionali. Ne abbiamo parlato con Antonella Massari di Aipb.

Tax & legal

“Il caso dell’Euribor finisce in Cassazione” apre la sezione dedicata agli studi legali e professionali. L’intervento della Corte Suprema potrebbe aprire la strada ad un imponente contenzioso soprattutto per quanto riguarda i mutui e i leasing a tasso variabile visto che l’Euribor è il tasso di indicizzazione più diffuso. Il punto di Manuela Grassi.

Ma non è tutto. L’entrata in vigore della regolamentazione sugli investimenti green, impone nuove sfide e contenziosi. Chi ha subito un deprezzamento dei propri titoli a causa del greenwashing potrebbe infatti tentare azioni risarcitorie. Non è da escludere anche una responsabilità penale per false comunicazioni sociali. Ne ha parlato Amilcare Sada.

Assicurazioni

Valorizzare le relazioni con la clientela ed essere sempre più vicini a questa per riconoscerne e anticiparne bisogni e necessità, rientra tra gli obiettivi per passare da agenti a consulenti di valore. Ne abbiamo parlato sulle pagine di Wall Street Italia con Massimo Monacelli di Generali Italia.

Investimenti

La sezione Investimenti si apre con l’approfondimento sugli Italian Certificate Awards. La diciasettesima edizione del principale evento italiano dedicato ai certificati è stata un successo. Le nuove categorie di premio testimoniano il crescente interesse da parte di investitori e reti di distribuzione.

Poi con Leonteq abbiamo esaminato il suo certificato di investimento su grandi indici azionari, con barriere profonde, cedole mensili e la presenza dell’effetto airbag. Il tutto con il plus di supportare concretamente i progetti del Fondo Forestale Italiano.

Anche Vontobel torna su Borsa Italiana con un nuovo Cedola Fissa Certificate dotato di airbag 60%, con barriera al 40% ed in grado di offrire un rendimento annuo del 9%. I sottostanti sono i quattro principali istituti di credito in Italia

Con Acepi abbiamo poi fatto il punto sull’innovazione di prodotto e i risultati positivi nel mercato dei certificati.

Impresa

La sezione Impresa si apre con l’intervista ad Anna Lambiase di IRTOP Consulting, con lei abbiamo approfondito tutti i temi che toccano le PMI quotate e a cui tocca rendicontare l’attività Esg: Un passaggio che richiede l’introduzione nel piano industriale degli obiettivi di sostenibilità.

Con gli esperti di Infinance abbiamo poi cercato di capire come cambierà lo scenario con il possibile taglio dei tassi.A nalizzando le potenziali conseguenze di un tale scenario su imprese, famiglie e macroeconomia. Ogni momento di discontinuità e instabilità è foriero di problematiche.

Immobiliare

Il merato immobiliare riscopre le città d’arte e il loro fascino senza tempo. Muhannad Al Salhi, il nuovo ceo di Engel & Völkers Italia, fa una panoramica sul mercato immobiliare di lusso che dovrebbe crescere ancora nel 2024. Tra le zone più dinamiche le città dense di storia.