Dimmi chi sei e ti dirò dove andare in vacanza

L’affitto di una villa è solo il punto di partenza perché quello che i viaggiatori del lusso si aspettano oggi è qualcosa che in realtà non si può comprare ed è affidato alla sensibilità dell’esperto a cui ci si rivolge

In un mercato in cui lusso non fa rima più solo con eccesso, le aspettative dei viaggiatori più esigenti si affidano alle capacità visionarie di esperti guru capaci di mescolare gli “ingredienti” per accompagnare i clienti in una esperienza perfetta e soprattutto tailor made. Quali emozioni desiderate vivere nel vostro tempo libero, quali passioni volete coltivare o ritrovare, quali nuovi contesti siete curiosi di esplorare? Quale atmosfera sognate di condividere con amici e famiglia nei giorni, preziosi, sottratti al lavoro? Raccontatelo a chi sa rendere reali i vostri spunti e trasformarli in ricordi per sempre.

Un servizio tagliato su misura.

“Conoscere i nostri clienti è un piacere fondamentale per costruire una vera e propria esperienza pienamente appagante, che vada oltre le loro aspettative” – spiega Francesco Greco, socio di Black Book Villas società londinese di servizi di lusso internazionale. Li invitiamo a stabilire con noi un rapporto di complicità per poter dare vita alla loro vacanza ideale, viaggiando sull’onda delle emozioni e attraverso un approccio personalizzato all’insegna dell’eccellenza. Sappiamo bene che sono i servizi a fare la differenza. Trasmettiamo la nostra passione e le nostre rigorose procedure agli chef e ai maggiordomi che lavorano per i nostri clienti in Europa e nel mondo. Lavoriamo con entusiasmo, per portare i nostri clienti a un livello di relax, spensieratezza e gratificazione superiore. Attraverso i nostri concierge locali siamo presenti giornalmente, organizzando qualsiasi tipo di attività, suggerendo i migliori ristoranti e svelando i segreti delle località più esclusive”.

La vacanza perfetta.

Quali sono dunque i passaggi per arrivare a una vacanza perfetta, tagliata e cucita su di voi? “Il contatto iniziale può riguardare una destinazione che il cliente ha già nel cuore o la ricerca di una proprietà eccezionale magari con spiaggia privata o sulle piste da sci con vista spettacolare, in un resort ancora da individuare – continua Francesco Greco – Ma anche la semplice richiesta di una villa di lusso in Sicilia per questa estate, può condurci verso scenari assolutamente opposti. ‘Quale è la tua Sicilia?’ è sicuramente la prima domanda che poniamo al cliente per dare il consiglio giusto.”

Facciamo un esempio. Se siete impazienti di fuggire da tutto verso un paradiso di assoluta bellezza, la vostra villa può essere nascosta tra le curve assolate delle antiche strade di Pantelleria, punteggiate da muri di pietra lavica, bassi vigneti di passito e coltivazioni di capperi. A Villa StellaMaris una natura aspra e selvaggia, abbracciata da un mare incontaminato, incontra il lusso di un dammuso sapientemente ristrutturato. Che dire di un rifugio segreto dove rallentare il tempo, respirare un vento profumato di rosmarino, lavanda e mirto e ritrovare la ‘’Sicilia com’era’’? Godendo di un servizio impeccabile per vivere l’isola in modo intenso e rigenerante e avendo a disposizione una fantastica cuoca del posto, un autista e un lussuoso gozzo Mussini con marinaio. Ma Sicilia può voler dire anche glamour, vita notturna, negozi di lusso. Se è questo che cercate, allora la vostra villa domina dall’alto l’Isola Bella a pochi passi dal centro della mondana e internazionale Taormina. Villa Sikelia, antica, affascinante, è unica per i panorami che offre dalle sue stanze e dalle sue terrazze. Un nido lussuoso e privatissimo ma centrale, a un passo dai beach clubs alla moda, dalle discoteche, dal magico Teatro Greco. Ricca di storia, negli anni ha ospitato miti di Hollywood, presidenti degli Stati Uniti e personalità italiane di rilievo. “Una volta scelta la proprietà – spiega Cristobal De Barrionuevo, socio di Black Book Villas – presentiamo al cliente il nostro service team, che si prenderà cura di ogni dettaglio, ascoltiamo le sue richieste, la sua visione. Questo è il momento che preferiamo e che dà un senso al nostro lavoro, è il momento in cui facciamo una promessa che sappiamo di poter mantenere.

Nessuna richiesta è esagerata, nessun desiderio è irrealizzabile. L’eccellenza è la nostra passione, i servizi su misura la nostra attitudine, sorprendere i nostri clienti è una sfida che ci esalta”. Pronti a partire!

