Mediolanum Life Planning, la consulenza fa un passo avanti

Un ambiente di lavoro unico in grado di integrare ogni dimensione del patrimonio dei risparmiatori per fornire a questi risposte coerenti e personalizzate. Mediolanum Life Planning aumenta la capacità di leggere i bisogni, i progetti di vita e le fragilità di persone e famiglie fornendo al family banker la guida ideale per affrontarle

Proiettati al domani. Si può riassumere così il messaggio lanciato da Banca Mediolanum in occasione della sua Convention annuale, tenutasi ieri all’Inalpi Arena di Torino. Un evento info-formativo che ha richiesto più di due mesi di organizzazione, coinvolgendo 550 persone e ha chiamato a raccolta oltre 5 mila spettatori tra family banker, top management, dipendenti, ospiti istituzionali, partner, analisti finanziari e giornalisti.

Viviamo in un momento di forti transizioni. I cambiamenti sono così repentini che facciamo fatica a seguirne i nuovi orientamenti. La vita è meno semplice di qualche tempo fa. Questo ci pone nella condizione di dover affrontare ogni aspetto delle nostre vite sottoposti ad un forte stato di latenza emotiva.

In questo contesto c’è bisogno di chi sa come guidare i propri clienti, come affermava Ennio Doris in uno dei suoi pensieri più citati: “Il cliente mette nelle nostre mani la sua vita e io devo fare tutto quello che è in mio potere per far sì che questo cliente raggiunga gli obiettivi per i quali ha tanto faticato”.

I bisogni da soddisfare

I cambiamenti sociali, i nuovi assetti familiari, le prestazioni sanitarie, le dinamiche lavorative richiedono competenze sempre più specialistiche per riconoscere e affrontare gli snodi cruciali della vita, che sempre più spesso risultano poco lineari. Per farlo bisogna guardare alla vita delle persone, aiutarli a immaginare il proprio futuro e superare le incertezze proteggendosi dai rischi.

Per fare al meglio tutto questo è importante dotarsi di una vista aumentata, di un habitat professionale che sia capace di moltiplicare le capacità di chi fa consulenza, seguendo ed accelerando i temi di una professionalità sempre molto attenta al dar valore al cliente.

Per questo nasce Mediolanum Life Planning. L’habitat per eccellenza della consulenza a marchio Mediolanum. Un ambiente di lavoro unico in grado di integrare ogni dimensione del patrimonio per fornire risposte sempre coerenti e personalizzate. Si tratta di uno strumento nuovo, unico a livello europeo, nell’integrazione di tutte le linee di business. Uno strumento che favorisce la “democratizzazione della consulenza”.

Una piattaforma a 360 gradi

Mediolanum Life Planning permette di concentrare l’attenzione dei clienti sull’uso delle risorse patrimoniali e del risparmio gestendo allo stesso tempo, gli elementi più incerti: l’andamento futuro dei mercati finanziari e gli imprevisti (in particolare tutti quei rischi che sono assicurabili). Forti di questo supporto i consulenti di Banca Mediolanum avranno più opportunità per:

lavorare alla crescita del valore patrimoniale degli asset e della consapevolezza di dover proteggere il capitale umano che sarà necessario a raggiungere i progetti di vita di domani;

e della consapevolezza di dover proteggere il capitale umano che sarà necessario a raggiungere i progetti di vita di domani; ottimizzare l’impatto fiscale sulla gestione dell’intero patrimonio . Avere una visione d’insieme sull’intero patrimonio permetterà di progettare un’ottimizzazione fiscale più efficace, anche nel caso di passaggio successorio;

. Avere una visione d’insieme sull’intero patrimonio permetterà di progettare un’ottimizzazione fiscale più efficace, anche nel caso di passaggio successorio; creare un servizio di assistenza continuativo e flessibile.

Mediolanum Life Planning ha l’obiettivo finale di accompagnare i clienti nella realizzazione pratica dei progetti di vita. Il piano iniziale, seppur importante, rappresenta solo il punto di partenza. Col passare del tempo e le evoluzioni della vita, il progetto iniziale dovrà essere necessariamente aggiustato e aggiornato. Tecnologia all’avanguardia e supporto umano d’eccellenza rappresenteranno la sicurezza su cui gestire il percorso.

Un potenziale straordinario

Per le persone, vivere la consulenza respirandola quotidianamente presuppone di poter avere un potenziale di crescita straordinario. Questo si traduce nel rapporto diretto tra risparmiatori e professionisti. È difficile fermare il flusso della propria vita per diventare consapevoli di dove siamo e dove vogliamo andare. Tale limite spinge le persone ad apprezzare il processo di scoperta che produce una migliore conoscenza di se stessi.

Il metodo Life Planning prevede che si parli di soluzioni finanziarie solo in un secondo momento, ovvero dopo una fase di discovery iniziale molto approfondita. Visto dal lato del cliente, questo processo in pratica antepone il “ricevere” qualcosa di valore (maggiore consapevolezza e un piano d’azione) al “dare”.

Per conseguenza verrà attivato il principio di reciprocità e accelerato il percorso di costruzione della fiducia: un ponte che unisce e dà sicurezza. L’ambiente di lavoro Mediolanum Life Planning è un sistema di realtà aumentata che diventerà la casa dei bisogni e dei progetti di vita dei clienti. Una sorta di scrigno in cui saranno sempre visibili il presente, il futuro patrimoniale, nonché i principali eventi di vita della famiglia.

Parlare della vita e non semplicemente dei risparmi accresce il valore percepito della consulenza da parte del risparmiatore e lo educa a riconoscere il vero valore del Family Banker. La lettura per progetti di vita permette, infatti, una conoscenza approfondita dei bisogni, dei sogni e delle eventuali fragilità vissute o potenzialmente latenti, allineando così le risorse finanziarie alle varie fasi della vita stessa.

Possiamo dire che Mediolanum Life Planning sviluppa un approccio all’educazione finanziaria aiutando il cliente ad acquisire consapevolezza sull’importanza degli aspetti finanziari, patrimoniali e assicurativi che influenzano la sua vita e quella della sua famiglia. La pianificazione personalizzata sul lungo periodo e l’approccio intergenerazionale portano ad un aumento della fidelizzazione dei clienti.

Se i vantaggi di chi è oggetto della consulenza sono altissimi, altrettanto lo sono quelli per chi ne fa la sua ragione di vita professionale.

Life Planning, infatti, consente di mantenere un approccio distintivo e al passo con i tempi. L’ambiente di lavoro nuovo e innovativo è un impegno ulteriore verso una gestione finanziaria e patrimoniale sempre più personalizzata e orientata ai nuclei relazionali e familiari, ai loro bisogni e ai loro progetti di vita.

Ma non solo. Life Planning rappresenta un acceleratore del processo di crescita degli asset e dei ricavi e permette di ridurre lo stress da “incertezza di rendimento”. Questo forse rappresenta il beneficio più grande: ridurre il più possibile l’impatto dell’andamento altalenante dei mercati finanziari e, sullo sviluppo dell’attività potrebbe diventare la pietra filosofale della corretta gestione di risparmi ed investimenti.

La nuova frontiera della consulenza

“Quando parliamo di consulenza finanziaria di cosa parliamo veramente?” Alberto Martini, direttore wealth management di Banca Mediolanum, non ha mezzi termini quando affronta l’argomento.

“Quando ai primi storni di fronde sui mercati finanziari, ci sono fuoriuscite dai servizi sottoscritti nel risparmio gestito per oltre 30 miliardi di euro, come è accaduto lo scorso anno, di quale consulenza finanziaria stiamo parlando? Siamo certi, numeri alla mano che ciò di cui stiamo parlando valga per tutti allo stesso modo? Siamo sicuri che il modello di riferimento sia quello giusto?”. Più domande che risposte, quelle di Martini, domande che rappresentano e sottolineano un approccio ironico nei confronti di un mondo, quello della consulenza finanziaria, che sta crescendo, ma che non lo fa abbastanza. In questo contesto s’inserisce il progetto “Life Planning”. “Basta parlare di prodotti – sottolinea il direttore wealth management di Banca Mediolanum – basta correre dietro all’affascinante titolo o asset del momento. Noi dobbiamo guardare alle effettive necessità delle persone e delle famiglie. Life Planning ci aiuterà a fare questo e lo faremo sempre meglio, con maggior tutela di tutte le componenti dell’attività, ma anche con maggior crescita e sviluppo sia per i clienti o potenziali tali, sia per chi la consulenza la vive dal punto di vista della professione”. Martini non ha dubbi, Mediolanum Life Planning segna il passaggio ad un nuovo mondo, ad una nuova frontiera, apre una nuova frontiera. “Assolutamente – sottolinea – l’innovazione tecnologica, l’uso dell’intelligenza artificiale non può essere messa in secondo piano. Ma questa modernizzazione dei processi e delle attività si ancora fortemente alle radici di una pianta che continua a crescere sul seme piantato da Ennio Doris. Mediolanum Life Planning è un vero e proprio ambiente di lavoro che orienta scelte e attività, che rende più efficace la guida, ma che aiuta a far meglio a coloro che sanno già guidare. Non sostituisce la “regola Mediolanum”, la implementa, la sottolinea. Dà valore alla protezione, prima che al rendimento, al capitale umano prima che a quello finanziario, elenca priorità che per noi esistono da sempre”.

Mediolanum Life Planning? Alberto Martini ce lo racconta così, tutto d’un fiato. Lo fa con l’entusiasmo di chi sa di aver a disposizione qualcosa di nuovo ed unico di aver accelerato su un sentiero già tracciato, di chi è consapevole di aver a disposizione un nuovo compagno di viaggio per consulenti e clienti. “Devi vederlo – mi dice – devi viverlo. É una nuova casa, la nuova casa della consulenza targata Mediolanum“.

