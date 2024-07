Wall Street Italia, il sommario del numero di luglio 2024

È online sull’App formato digitale e fra qualche giorno nelle edicole italiane il numero di luglio-agosto 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “Protagonisti dei private asset tematici” è dedicata a Pictet Asset Management che sfrutta la propria esperienza negli investimenti tematici per riuscire a intercettare le migliori opportunità nei private markets. Il country head Italia Paolo Paschetta ha spiegato nel dettaglio i segreti delle strategie adottate dal Gruppo.

Il dossier

Nel dossier dal titolo “È l’ora dei private markets?” abbiamo approfondito e circumnavigato il mondo dei mercati privati in tutte le sue sfaccettature.

Sono emersi spunti preziosi grazie alle offerte dalle principali realtà finanziari che presidiano il settore e di alcuni dei maggiori esperti sul tema presenti nel nostro Paese, che hanno chiarito come i private markets possano rappresentare un’opportunità di investimento caratterizzata da rendimenti abbastanza elevati e volatilità contenuta nel lungo periodo.

Advisory

La sezione Advisory si apre con l’intervista a Marco Deroma presidente di Efpa Italia, che ci ha parlato del Meeting 2024 in programma il 3 e 4 ottobre a Firenze. Un appuntamento importantissimo per i consulenti, a cui verrà offerto un focus sull’importanza della finanza comportamentale.

Poi abbiamo intervistato Davide Serra di Algebris, il quale ci ha spiegato quanto l’investimento azionario possa risultare vincente anche guardando ai migliori titoli presenti sul emrcato italiano.

Inoltre abbiamo approfondito con un’analisi di Morningstar la situazione degli Etf a scadenza, che permettono di investire sull’obbligazionario a costi bassissimi.

Private banking

Per il segmento Private, Dario Patrizi di Capgemini ci ha raccontato come gli intermediari devono muoversi per trattenere i clienti e affrontare le nuove sfide.

Dopodiché abbiamo intervistato Raymond Joabar di American Express, il quale ha raccontato le peculiarità e i servizi offerti ai clienti per accompagnarli con serenità e comfort anche nei viaggi più esclusivi.

Tax & Legal

Un caso di successione internazionale legato all’eredità di Arthur Acton, apre riflessioni interessanti sulle norme successorie. Ne ha parlato Francesca Rolla, partner dello studio Hogan Lovells.

Altro tema caldo è l’imminente regolamentazione delle criptovalute, il punto è nell’approfondimento di Emiliano La Sala, counsel dello studio A&O Shearman.

Assicurazioni

Le imprese a partire da dicembre avranno un nuovo obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. Giovanni Biscione di BNL BNP Paribas ci ha raccontato come si stanno preparando gli intermediari a questa novità.

Altro tema caldo è quello della previdenza, dall’intervista all’esperto Raffaele Tamburrano è emersa la necessità di un cambio di paradigma sul tema pensioni per migliorare le prospettive future.

Investimenti

La sezione Investimenti si apre con l’intervista a Pietro Poletto, presidente dell’Aiaf, che si è focalizzato sull’evoluzione della figura dell’analista finanziario. Mondo certificati: Unicredit spiega come monetizzare la volatilità con i Bonus Certificate. Vontobel illustra i vantaggi dei suoi nuovi Memory Cash Collect. E poi c’è il tris di Cash Collect siglato BNP Paribas a completare il quadro. Infine Acepi fa una panoramica sulle caratteristiche dei certificati accelerator.

Impresa

La sezione Impresa si apre con l’intervista ad Andrea Ragaini di Banca Generali, con cui abbiamo approfondito gli aspetti relativi a consulenza e supporto all’imprenditore che ha da offrire il mondo finanziario. Primo su tutti il delicato tema del passaggio generazionale.

Con gli esperti di Infinance abbiamo poi cercato di capire come l’intelligenza artificiale stia toccando il mondo delle aziende, con un focus particolare sulla finanza d’impresa.

Real Estate

La direttiva UE sulle case green potrebbe aver bisogno di migliorie, per andare incontro a cittadini e costruttori. Ne abbiamo parlato con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.

Lifestyle

La celebre artista Elettra Lamborghini ci ha raccontato tutte le ultime novità che la vedono protagonista con una hit estiva ascoltatissima, il successo sui social e una tournè tutta da seguire. Ma non solo. Di hotel, auto di lusso, moda estiva, orologi e molto altro ne abbiamo parlato ampliamente nella sezione dedicata al lifestyle.