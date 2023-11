Wall Street Italia al Salone dei Pagamenti 2023

In programma dal 22 al 24 novembre 2023 all’Allianz MiCo di Milano, il Salone dei Pagamenti ABI, l’appuntamento nazionale di riferimento sui Pagamenti e l’Innovazione, sta continuando le tre giornate di conferenze, workshop, eventi e momenti di networking per vivere da protagonisti la payvolution, in un ampio percorso di scoperta all’interno di un mondo che cambia. Wall Street Italia, in veste di media partner dell’evento, è presente per tutti e tre i giorni in loco dalle 9:30 alle 18:00 con uno stand dedicato, dove è possibile ricevere una copia dell’ultimo numero cartaceo del mensile Wall Street Italia.

Da ormai otto anni, il Salone dei Pagamenti rappresenta una piattaforma di open innovation capace di diffondere informazioni, raccontare esperienze, far conoscere soluzioni e pronta ad accogliere e mettere a confronto istituzioni, banche, mondo finanziario, circuiti di pagamento, imprese, pubblica amministrazione, aziende digital, startup e fintech, professionisti, mondo retail, giovani e studenti.

Il Salone dei Pagamenti racconta l’innovazione spaziando dall’attualità ai temi specialistici e dando voce a relatori di prestigio internazionale, con sessioni e workshop che approfondiscono i trend emergenti che dai servizi di pagamento diventano strumenti per il business e per la vita quotidiana.

Quest’anno, per la prima volta, il Salone dei Pagamenti è il polo di riferimento dell’ecosistema delle startup italiane del fintech. Imprese innovative, incubatori, investitori si stanno incontrando e confrontando all’interno dell’Agorà del Futuro, uno spazio di oltre 3.000 mq e un programma di eventi ad hoc per mettere in connessione i protagonisti dell’innovazione. Ad esempio, a partire dalle 14:30 di oggi giovedì 23 novembre, nell’Agorà del Futuro Deloitte illustrerà i risultati di una ricerca esclusiva in collaborazione con il Politecnico di Milano, Fintech District e Fintech Stage dal titolo “Fintech for All, Fintech for Good: How Global Fintechs are paving the way to a better future for the people and the planet.”

Tra i temi al centro di questa edizione, sviluppati attraverso 8 aree dedicate, l’impatto sul futuro dei pagamenti globali delle nuove tendenze emergenti nel mercato e nel contesto macroeconomico, tra cui ad esempio l’economia dei dati. Ma anche le nuove prospettive aperte dalle novità tecnologiche e regolamentari: dall’avvento dell’euro digitale fino alle opportunità e ai rischi che le applicazioni dell’intelligenza artificiale portano con sé. Senza tralasciare i “negozi” del futuro, sempre più digitali per una customer experience personalizzata e per una gestione integrata del punto vendita; la rapida e continua evoluzione da e-Commerce a m-Commerce, tra nuove soluzioni (dai wallet a Buy-Now-Pay-Later) e canali (negozi virtuali, app, marketplace, …); e l’esigenza dell’industria dei pagamenti di contribuire alla transizione verde delle proprie controparti e promuovere sostenibilità e inclusione.

Il Salone dei Pagamenti è gratuito e aperto al pubblico, nella volontà di raggiungere tutto il Paese – grazie alla partnership con diversi attori – portandolo a bordo della rivoluzione digitale dei pagamenti.