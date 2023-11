Come cambierà il futuro dei pagamenti globali con le nuove tendenze emergenti nel mercato e nel contesto macroeconomico? Sarà questo uno dei temi al centro dell’ottava edizione del Salone dei Pagamenti, l’evento promosso dall’ABI e organizzato da ABIServizi, in collaborazione con ABI LAB, CERTFIN e Feduf – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, in programma dal 22 al 24 novembre 2023 presso l’Allianz MICO – Milano Congressi di Milano.

In questa occasione Deloitte, leader nel settore della consulenza, porterà per la prima volta sul palco del Salone dei Pagamenti i suoi “Fintech Talks”. L’ottava edizione del main event di Deloitte mira ad evidenziare come il Fintech stia guidando il cambiamento verso un’impronta sostenibile ed inclusiva nel mondo della finanza.

Deloitte e il “Fintech for Good”: di cosa si tratta

A partire dalle 14:30 di giovedì 23 novembre nell’Agorà del Futuro – lo spazio che il Salone dedica all’ecosistema delle startup e dell’innovazione, Deloitte illustrerà i risultati di una ricerca esclusiva in collaborazione con il Politecnico di Milano, Fintech District e Fintech Stage dal titolo “Fintech for All, Fintech for Good: How Global Fintechs are paving the way to a better future for the people and the planet.”

La ricerca esplora l’impatto che le Fintech puntano a generare in termini di sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Inoltre, introduce nuovi approcci, tecnologie innovative e modalità creative nella presentazione di prodotti o servizi per rendere il panorama dei servizi finanziari più sostenibile e inclusivo. Insomma, un faro per una finanza futura, sostenibile e inclusiva.

“In un mondo in cui 1,7 miliardi di adulti non hanno accesso ai servizi bancari, il Fintech for Good offre opportunità di trasformazione sociale ed economica e una forza di cambiamento nel settore finanziario. Queste aziende non solo forniscono soluzioni finanziarie innovative, ma anche un mezzo per affrontare i problemi sociali e ambientali, creando valore per la società nel suo complesso.” Commenta nella ricerca Paolo Gianturco, FSI Consulting & FS Tech Leader di Deloitte

Il report offre inoltre un quadro complessivo di come questo segmento di mercato stia prendendo forma. Partendo da un dataset iniziale di oltre 15.000 fintech, Deloitte ne individua 485 che possono essere considerate Fintech for Good, secondo i criteri della intenzionalità, addizionalità e misurabilità.

In occasione dei Fintech Talks interverranno anche dei grandi nomi come Filippo Solibello, conduttore radiofonico e televisivo, Alice Pomiato, Green Content Creator e Formatrice, Andrea Colamedici, Filosofo ed Editore, co-fondatore di Tlon e il reporter Giuseppe Bertuccio D’Angelo, che aiuteranno a comprendere come creare un’economia nuova, rispettosa delle persone e del pianeta.