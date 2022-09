Wall Street crolla nel giorno delle “4 streghe”

Le “4 streghe” hanno spaventato Wall Street, con le azioni in discesa e la borsa che si dirige verso una settimana in grande perdita. Questo venerdì corrisponde infatti al giorno delle quattro streghe, ossia una di quelle giornate e in cui scadono, tutti insieme, quattro tipi di contratti: i futures sugli indici, le opzioni sugli indici, i futures sui titoli singoli e le opzioni sui singoli titoli. Sembra una particolare congiunzione astrale, poichè le opzioni sugli indici e sui titoli scadono il terzo venerdì di ogni mese e i future scadono il terzo venerdì dell’ultimo mese di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre). Ad aggravare la situazione è stato anche il crollo di FedEx.

La performance degli indici di Wall Street

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell′1%. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono scivolati rispettivamente dell′1,3% e dell′1,7%.

Le azioni di FedEx sono crollate del 24% dopo che la società di spedizioni ha ritirato la sua guidance per l’intero anno e ha affermato che attuerà iniziative di riduzione dei costi per far fronte a volumi di spedizioni globali deboli poiché l’economia globale “è notevolmente peggiorata”. I titoli dei trasporti sono generalmente visti come un indicatore economico principale, quindi l’annuncio di FedEx potrebbe contribuire a ribassi più ampi.

“È davvero un campanello d’allarme, certamente tradizionalmente”, ha detto Robert Teeter di Silvercrest Asset Management. “Penso che una delle cose che abbiamo visto in questa economia pandemica e post-pandemia sia che settori diversi stanno avendo cicli diversi. Senza dubbio la notizia non è stata positiva, e sicuramente è una rivelazione sull’importanza dei margini in futuro, che pensiamo siano una questione azienda per azienda”.

Il sentiment dei consumatori è sotto le aspettative

La lettura preliminare di settembre dell’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan si è attestato a 59,5, appena al di sotto di una stima del Dow Jones di 60 e ancora leggermente al di sopra della lettura finale di agosto di 58,2.

“Con il continuo calo dei prezzi dell’energia, il tasso di inflazione mediano atteso anno prima è sceso al 4,6%, la lettura più bassa dallo scorso settembre”, ha scritto Joanne Hsu, direttrice di Surveys of Consumers. “Tuttavia, non è chiaro se questi miglioramenti persisteranno, poiché i consumatori hanno continuato a mostrare una sostanziale incertezza sulla traiettoria futura dei prezzi”. “L’incertezza sull’inflazione di breve periodo ha raggiunto i livelli visti l’ultima volta nel 1982 e l’incertezza sull’inflazione di lungo periodo è aumentata da 3,9 a 4,5 questo mese, ben al di sopra del livello di 3,4 visto lo scorso settembre”, ha aggiunto Hsu.

I dati arrivano dopo una settimana di dati economici che includevano un aumento inaspettato dell’inflazione negli Stati Uniti.

Come ha reagito il petrolio

Nella sessione di fine settimana i prezzi del petrolio sono aumentati. I trader temono che un rallentamento economico globale taglierebbe la domanda di petrolio e altri prodotti petroliferi.

Oggi i futures sul greggio West Texas Intermediate, il benchmark del petrolio statunitense, hanno guadagnato lo 0,87% a 85,86 dollari al barile. Per la settimana è sceso di circa l′1,3%. Il greggio Brent di riferimento globale si è attestato a $ 91,93, con un aumento dell’1,20%. Nelle ultime cinque sessioni è sceso dell′1,3%.

“I prezzi dell’energia stanno mostrando segni di stabilizzazione, nonostante il prevalente tono di mercato “risk-off”, ha affermato TD securities. “Con la debolezza del posizionamento, del sentiment e dei premi di liquidità prezzati, la narrativa del mercato sta lentamente tornando verso una rigidità strutturale mentre la stagione invernale si profila all’orizzonte”.

Le azioni energetiche dell’S&P 500 sono in calo del 2,5% per la settimana.