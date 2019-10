Vuoi un figlio? Prima stipula una polizza sulla vita. Ecco perché

Stai per avere un bambino? E’ il momento ideale per stipulare un’assicurazione sulla vita. A dirlo su BussinessInsider Logan Sachon, esperto di assicurazione del sito Policygenius.

Stipulare una polizza sulla vita offre molteplici vantaggi: costituisce una forma di reddito, aiuta a saldare un debito, ed è un cuscinetto di risparmio per i propri familiari a carico qualora si dovesse morire prematuramente.

L’esperto di Policygenius indica in particolare tre motivi per cui se si ha in programma di avere un bambino prossimamente, è un buon momento per prendere in considerazione di stipulare un’assicurazione sulla vita.

Tre motivi per cui stipulare la polizza vita prima di avere un figlio

Il primo motivo riguarda i costi. L’assicurazione sulla vita ha una logica ben precisa: più giovane e più sano sei quando la stipuli, più basso è il tasso che paghi.

In generale, la salute della maggior parte delle persone diminuisce con l’età. Quindi di conseguenza, più a lungo si aspetta per acquistare una polizza, maggiore è il costo finale.

Se poi un genitore è in procinto di lasciare il lavoro che offre uno stipendio fisso e costante per stare a casa con il figlio, allora, dice l’esperto, è il caso di stipulare l‘assicurazione sulla vita. L’esperto consiglia di iniziare scegliendo un importo che copra uno o più anni di stipendio in modo che il genitore che sta a casa ad accudire il figlio non dovrà correre di nuovo a lavorare troppo presto se il capofamiglia dovesse morire prematuramente.

Infine, la maggior parte dei genitori prevede di lasciare almeno qualcosa ai figli e/o al coniuge. Ma quando si è giovani, decidere il proprio lascito non è certamente la priorità. Tuttavia gli imprevisti si devono mettere in conto e quindi l’assicurazione sulla vita può fungere da salvagente per la famiglia.