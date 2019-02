Voci patrimoniale sugli immobili: Palazzo Chigi smentisce

Nessuna patrimoniale sugli immobili all’orizzonte. Palazzo Chigi in una nota smentisce la bomba lanciata ieri da Luigi Bisignani su Il Tempo secondo cui il governo starebbe preparando una batosta calcolata “tra il 5 e il 7%” il valore degli immobili, una. misura che “metterà definitivamente in ginocchio i cittadini, già gravati dall’Imu tra le più alte d’Europa”.

Ieri era intervenuto anche Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera ed esponente della Lega.

Smentisco io per lui (ndr: il governo) anche se non ci sarebbe bisogno. Non ci passa nemmeno per l’anticamera del cervello di mettere patrimoniali di qualsiasi tipo. Noi vogliamo abbassare le tasse, non metterne di nuove. Il no alla patrimoniale è esplicitamente scritto nel contratto di governo».