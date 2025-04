Ma il consulente finanziario (umano) vale ancora qualcosa?

Ma in momenti come questi, caratterizzati da incertezza e volatilità, quanto vale la pena avere un consulente finanziario?

Seguitemi, e cercherò di spiegarlo, premettendo che il consulente finanziario si occupa di consulenza finanziaria. Vi sembra scontato? Niente affatto.

I tempi costringono a mettere nuovamente sul piatto la distinzione del Consulente Finanziario (direi menomale) con un meccanismo molto simile a quello del Karma…

Quanto si è andati avanti a parlare di quanto fossimo arrivati a essere completamente determinati e condizionati dall’Intelligenza Artificiale?

Bene. Siamo arrivati allo stress test.

Provate di questi tempi a fare un dialogo con anche la più evoluta delle chat. Ci si imbatterà con un limite invalicabile. “Mi dispiace “ (questo l’inizio della risposta quando va bene) “ma non posso rispondere a questa domanda “, oppure, ” non sono in grado di ..” oppure, “ non ho capito..”

E quale sarebbe la domanda più ricorrente di questi tempi? Questa volta ve lo dico io, un’intelligenza non artificiale. Eccola: “Che succederà?”, che si trasforma in un “dobbiamo fare qualcosa?”, che a sua volta diventa, inevitabilmente: “e se crolla tutto”?

Insomma. Per uno strano Karma siamo arrivati alla prova dei fatti – e che fatti! – ovvero a una fase che, meglio ripeterlo per chi non l’avesse già vissuta (magari perché nuovo del mestiere), rappresenta “la” prova per chi si presenti e sia eAettivamente un consulente finanziario capace di rispondere alle domande del cliente. Ma soprattutto di dimostrare che l’AI non ce la può fare.

Una prova e una grande sfida. Non come quelle del passato in cui sembrava quasi una cantilena se non una litania; “distinguersi tra tanti…”.

Oggi la distinzione arriva al punto da risultare inevitabile, nei riguardi del concorrente indelicato. Perché di chat AI se ne vedono ormai davvero tante. Ma nessuna, oggi, è in grado di sostituire il tuo consulente finanziario.

