Visco: “Economia ristagna. Incertezza mina la fiducia di imprese e famiglie”

L’economia italiana è in fase di stagnazione. Il grido di allarme lo lancia il governatore di Bankitalia Ignazio Visco intervenendo all’assemblea per il centenario di Abi a Milano.

“Nonostante il lieve miglioramento nel primo trimestre di quest’anno, in Italia l’attività economica ristagna, risentendo soprattutto della perdita di vigore del ciclo industriale (…) Nella proiezione centrale riportata nel Bollettino la crescita del Pil è pari allo 0,1 per cento nel 2019 e a poco meno dell’1 nella media del biennio successivo. Su queste stime pesano rischi connessi sia con gli sviluppi internazionali sia con la domanda interna. La fiducia di famiglie e imprese potrebbe risentire di incertezze sulla politica di bilancio, dissipate per l’anno in corso ma ancora vive per il successivo”.