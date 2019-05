Via al summit sui servizi bancari e finanziari nell’era FinTech

Si intitola “I servizi bancari e finanziari nell’era fintech” il Finance & Banking Summit in programma il 23 maggio della sede del Gruppo 24 Ore e di cui Wall Street Italia è media partner.

L’incontro avrà ad oggetto le prospettive di sviluppo del mercato dei financial services, con focus da una parte sulle modalità per coniugare la trasformazione digitale e concorrenza di operatori non finanziari e dall’altra l’evoluzione delle strategie di investimento; il fintech e il futuro dei servizi finanziari e le modalità per garantire protezione agli investitori e al mercato senza contrastare innovazione e competitività; la risposta alle sfide della trasformazione digitale mettendo l’innovazione al centro delle strategie di intermediari bancari e finanziari e la trasformazione dell’offerta finalizzata alla massimizzazione del valore per il cliente con l’ingresso di nuovi modelli organizzativi e nuova concorrenza, il punto di vista degli operatori e il ruolo degli investimenti in tecnologia.

Tra gli altri argomenti che verranno messi a fuoco l’open banking, i sistemi di pagamento e la digitalizzazione e cyber sicurezza.

Nell’incontro è prevista la presenza di Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI e Salvatore Maccarone, Presidente Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Presidente Consorzio CBI, nonchè il contributo video di Mario Nava, Direttore Direzione Generale della Stabilità finanziaria dei servizi finanziari, dell’Unione dei mercati dei capitali Commissione europea. Iscriviti adesso!