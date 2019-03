Venezuela: Maduro revoca a Guaidò carica di presidente Assemblea

Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela e riconosciuto da diversi Paesi occidentali tra cui gli Stati Uniti di Donald Trump è stato revocato dalla carica di presidente del Parlamento. A deciderlo il regime di Nicolas Maduro che tramite il controllore generale Elivs Amoroso ha annunciato oggi l’ineleggibilità di Guaidò a ogni carica pubblica per 15 anni.

Si deve essere molto miserabili per chiamare in causa non so da dove un personaggio designato da un’istituzione che non esiste. Hanno detto che mi vogliono squalificare, come se squalificassero un popolo coraggioso che va nelle strade e chiedere i suoi diritti”,.