Valentina Aversa è diventata responsabile trust e family planning di Sella Fiduciaria. Riporta a Stefano Piantelli, ceo di Sella Fiduciaria dal 2017, che ha commentato:

“La cultura umana e professionale di Valentina Aversa, assolutamente in linea con quella del gruppo Sella in quanto ispirata alla centralità del cliente e delle sue esigenze, è preziosa per consolidare un modello di servizio realmente attento a momenti fondamentali della vita patrimoniale delle persone e delle loro famiglie, non ultimi quelli relativi al passaggio generazionale”.

Chi è Valentina Aversa

Avvocata, esperta nell’istituzione e gestione di trust e patrimoni complessi, con competenze che spaziano trasversalmente sui temi della ricchezza finanziaria, immobiliare e societaria, Aversa è professionista accreditata in materia di trust dall’associazione “Il Trust in Italia” dal 2005. Ha un’esperienza consolidata in studi legali leader di settore (Lupoi con sede a Roma e Russo De Rosa Associati con sede a Milano), nonché una significativa attività come relatrice in convegni, conferenze e corsi tematici. Tra le sue più importanti esperienze lavorative, il ruolo ricoperto presso Spafid Trust, società del Gruppo Mediobanca. Accanto alla funzione di diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari si colloca anche l’impegno a dedicarsi ai grandi clienti per assistenza e consulenza legale e fiscale in materia di passaggio generazionale, protezione patrimoniale, diritto di famiglia e delle successioni.

Chi è Sella Fiduciaria

Sella Fiduciaria è la società del Gruppo Sella, nata nel 1975, che opera come intermediario abilitato e propone soluzioni basate sui contratti di mandato fiduciario e di family office, per la clientela privata, istituzionale e corporate. L’amministratore delegato è Stefano Piantelli. Tra i principali servizi offerti rientrano l’intestazione fiduciaria, le attività di family office, di trustee, di escrow agent e altri servizi amministrativi quali, ad esempio l’account aggregation e il consolidato fiscale.