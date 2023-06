Vacanze, come risparmiare per non rinunciarci

Dopo un periodo di restrizioni e limitazioni agli spostamenti, finalmente gli italiani sono pronti a godersi le vacanze estive. Secondo le previsioni dell’anno in corso, il numero di turisti italiani aumenterà dell’89% rispetto al 2022, posizionando l’Italia come il principale paese europeo in termini di viaggiatori che intendono incrementare o mantenere i propri spostamenti nel 2023. Nonostante ciò, l’aumento del costo della vita potrebbe rappresentare un ostacolo per molti viaggiatori. L’inflazione in crescita, che ha raggiunto l’8,3% su base annua ad aprile, insieme all’aumento della domanda dopo gli anni di pausa forzata, sta facendo lievitare i prezzi delle vacanze. Secondo le stime di Federconsumatori, i costi delle vacanze in Italia sono aumentati dal 9% al 21%. Ad esempio, le vacanze in montagna hanno subito un modesto aumento del 9%, mentre le vacanze al mare sono aumentate del 17% e le crociere addirittura del 21%. Inoltre, i prezzi dei voli aerei sono aumentati in modo significativo, con un incremento del 31% al 34% rispetto all’anno precedente, e addirittura del 45% per le tratte internazionali.

Nonostante queste sfide economiche, la maggioranza degli italiani (66%) intervistati da EY afferma di essere disposto a ridurre la frequenza o la durata dei viaggi pur di non rinunciare al comfort e alla qualità dell’alloggio.

Il risparmio come strumento per realizzare le vacanze

Gli italiani non vogliono rinunciare alle meritate vacanze, ma si trovano di fronte a una spesa sempre più elevata. Per questo motivo, è fondamentale iniziare a risparmiare in anticipo e avere una chiara pianificazione riguardo alla destinazione, ai tempi e agli spostamenti. Stabilire un obiettivo concreto incoraggia a destinare costantemente una parte del proprio reddito a un progetto futuro. A tal proposito, un’indagine condotta da Gimme5, un’app che funge da salvadanaio digitale per la gestione del risparmio, rivela che il 67,7% degli utenti ritiene che stabilire un obiettivo di risparmio concreto sia fondamentale per raggiungere i risultati desiderati.

Tra gli obiettivi di risparmio più comuni troviamo sicuramente le vacanze, che rappresentano il 16% degli oltre 50.000 obiettivi impostati su Gimme5. Nel corso dei suoi dieci anni di attività, l’app ha aiutato gli utenti a mettere da parte oltre 8 milioni di euro per le loro vacanze. Tra gli utenti che hanno impostato almeno un obiettivo di risparmio sull’app, il 20% è composto da “viaggiatori lungimiranti” che hanno deciso di risparmiare una somma specifica per il loro prossimo viaggio. Tuttavia, i viaggi dei sogni non sono economici: in media, una vacanza di lusso può costare circa 2.700€. Questa cifra rappresenta un obiettivo di risparmio che i partecipanti a Gimme5 desiderano raggiungere, forse per potersi permettere una vacanza esotica o di lunga durata. Dall’analisi dei dati, emerge che il 55% degli obiettivi di risparmio è inferiore a 1.500€, il 22% si situa tra 1.500 e 3.000€, mentre il 24% supera i 3.000€.

Una passione che unisce diverse generazioni

Viaggiare è una passione che accomuna diverse generazioni di italiani. Secondo i dati di Gimme5, la generazione X è quella che risparmia di più per le vacanze, rappresentando il 22% degli utenti. A seguire, i Millennials e i Boomers si attestano entrambi al 20%, mentre la Generazione Z raggiunge il 18%. Inoltre, sono soprattutto le donne a fissare l’obiettivo di risparmio per le vacanze, registrando un aumento del 6% rispetto agli uomini. Dal punto di vista geografico, non vi sono differenze significative tra le regioni: il 20% degli abitanti del Centro, del Sud e del Nord Italia ha impostato l’obiettivo di risparmio per le vacanze.

È interessante notare che la maggioranza dei risparmiatori che si stanno preparando per una vacanza ha un solo obiettivo di risparmio (82%), mentre solo il 9% ha due obiettivi e il 5% ne ha tre.

Risparmiare per le vacanze non significa rinunciare al piacere di viaggiare. Con una buona pianificazione, un obiettivo di risparmio concreto e l’uso di strumenti finanziari adeguati, è possibile realizzare il sogno di una vacanza senza dover rinunciare al comfort e alla qualità desiderati.